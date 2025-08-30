timelesz ¶¶ËÜ¾À¸¤¬Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡¡¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¥Æ¥ìÅì¤Ç10·î3Æü¥¹¥¿ー¥È
¡¡timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤¬¡¢10·î3Æü¤«¤é¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²～·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー～»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Æ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î³«¿¿Íý¤é¤¬¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤ò¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬½Å³ßÉ÷²í¤é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¸¸¤Ç¤â¤¤¤¤―·¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×²ÆµÙ¤ß¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AMEL¤ÎÊÒ¶Íßº¤È¿Íµ¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦³¤ÅÍ¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¡£¿ä¤·¤Î¥¹¥¯ー¥×¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎË´¤ÁÄÉã¤Î²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç±«¤ËÇ¨¤ì¤¿ßº¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£±³¤ò¤Ä¤¡¢½É¤Î¤Ê¤¤ßº¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ëßº¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëßº¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£½ã¿¿Ìµ¹¤¤ÊÉ½¤Î´é¡¦ßº¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Îä¹ó¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤ÊÎ¢¤Î´é¡¦âÃ´õ¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¹ªÌ¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¤ÅÍ¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¡¢ßº¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡©¡×¡£ºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢ºá¤µ¤¨¤âÇØÉé¤¦¡£Æó½Å¿Í³Ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î¸¸¤Î¤è¤¦¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤¿¶¦ÈÈ¤Î·ëËö¤È¤Ï¡£¡È¸¸¡É¤ò°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤¬Ã©¤ë¡¢ÇËÌÇ¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Netflix¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤³¤È¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ë¤Æ¿·¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ¡£ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ä¤·³è°Ê³°¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¡£ßº¤ÈâÃ´õ¡¢¤½¤·¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Èµ¿Ç°¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨±Þ¤ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤·¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ªÌ¦¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦ßº¤ÈâÃ´õ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÁê¼êÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë¡Ê´ä°æ¹ªÌ¦Ìò¡Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì´ë²è½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤·¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î´¶ÁÛºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ªÌ¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤É¤³¤«ËÍ¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍ¥¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾Ð¡Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ÑÀª¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ªÌ¦¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AMEL¤ÎMIO¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ªÌ¦¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼¹Ãå¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤éÌò¤òºî¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»£±ÆÁ°¤Ë¼Çµï·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¹ªÌ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤äÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¿±þ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Þ¤º¡¢¸¶ºî¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ªÌ¦¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¹ªÌ¦¤ò¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é½é¤á¤ÆºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
²Ö°æ¥«¥ª¥ê¡Ê¸¶ºî¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢Ëè½µÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ìò²ó¤ê¤Ð¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¼Â¼Ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ß¤ä¤È¤ß¤ä¡Êºî²è¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ²½¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ³¨Î¤²Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¼¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢ÆÞ¤ê¤Î¤Ê¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢»×¤ï¤º¹ªÌ¦¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ç¡¢¤½¤Î½ã¿è¤µ¤¬´í¤¦¤µ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ªÌ¦¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢»öÁ°¤Ë·Î¸Å¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ç¼Çµï·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë¡¢¹ªÌ¦¤ÎÌò¤¬ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤ÈµÛ¼ýÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ï¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ëßê¤á¤¤¤¿²Æ¤Î°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£´í¤¦¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10·î´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä½ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë