長い夏休みもいよいよ終わり、9月1日・月曜日から新学期という子どもたちも多いのではないかと思います。一方で、夏休み期間中の夜更かしなどで子どもの生活のリズムが乱れてしまった？と心当たりのある保護者もいるのでは…

【写真を見る】夏休み明け「子どもの睡眠障害」に注意 → 「睡眠時無呼吸症候群」の可能性も… 不眠を放置すると“成績不振”や“不登校”などのおそれも【専門医が解説】

2学期を迎えるにあたり、特に気を付けないといけないことが“睡眠”です。

岡山県倉敷市にある小児・耳鼻咽喉科専門のクリニックの医師・森幸威さんは、夏休み明けで「眠れない」といった不眠の症状を訴える子どもがいると言います。

森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「休み中に遅寝、遅起きの習慣になってしまい、夏休み後に生活のリズムが整わず『睡眠障害』を訴える小児は少なからずいます」

医師の森さんによりますと、子どもが必要な睡眠時間は、

・0歳から9歳（小学3年生）までは10時間

・小学校高学年は9時間

・中高生は8時間の睡眠

が必要とだということです。

十分な睡眠時間を確保できないと、子どもの成長に影響が出るおそれがあると言います。

森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「受診時に訴える症状として『眠れない』・『寝すぎて眠い』・『朝起きられない』が特徴的です。子どもの睡眠障害は、集中力が欠如し、成績不振や不登校などにつながるおそれがあります。」

子どもが「不眠」を訴えた まずやるべきことは？

ー子どもが不眠を訴えて「睡眠障害」と診断された場合、どのような対応が求められるのでしょうか？



森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「早く寝て、早く起きることで太陽の光を浴びることです」



「そうすることでその後約15時間前後で眠気を誘発する“メラトニン”という物質が分泌されます。朝食を必ず摂ることや、夜にスマートフォンやタブレット、パソコンのブルーライトを見ることは“メラトニン”の分泌が遅れてしまい早く眠れなくなります」

医師の森さんは子どもの睡眠障害について、夜更かしなど生活リズムの乱れが原因ではないケースもあると言います。

大人だけではない「子どもの睡眠時無呼吸症候群」

子どもの成長に影響を与える「睡眠障害」



生活リズムの乱れによるものだけでなく、様々な原因があると森医師は言います。



森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「睡眠障害の夜ふかしとは別の原因としてアレルギー性鼻炎、主にダニによる夜間の鼻閉やアデノイド（咽頭扁桃）や扁桃腺（口蓋扁桃）の肥大、顎が小さいことによる舌根沈下なども睡眠障害の原因になります」



このほか、大人が患うイメージのある「睡眠時無呼吸症候群」もあるというのです。



医師の森さんは、子どもの睡眠時無呼吸症候群は、小児期の特有の発達・成長過程みられる「アデノイド」「扁桃腺」が肥大し、気道を圧迫することで発症するといいます【画像③】。

森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「子どもの睡眠時無呼吸症候群は、扁桃肥大やアデノイド肥大、小顎のための舌根沈下などが原因となることが多く、成人のように肥満が多いわけではありません」



それでは、扁桃肥大やアデノイド肥大といった子どもの成長過程による睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、どうすればいいのでしょうか。

子どもが「睡眠時無呼吸症候群」 治療法は？

扁桃肥大やアデノイド肥大など成長過程により「睡眠時無呼吸症候群」と診断された場合、どのような治療を進めていくことになりますか？



森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「まず、20kg以上の体重があれば自宅で簡易PSG（1時間あたりの無呼吸回数、いびきのパーセント、血中酸素濃度）の検査が可能です」

森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「もし、簡易PSGの値が悪ければ、大きな病院でfull PSG（簡易PGS+脳波+心電図）を受けていただきます。結果が悪ければ、扁桃摘出や切除、アデノイド切除が治療となります」

子どもの睡眠障害は 発達に影響のおそれ

夏休みで生活リズムの乱れにより不眠を訴えている場合は、『早く寝て、早く起きることで太陽の光を浴びること』から始めることが必要です。一方で、慢性的に不眠の場合、放置していると行動障害などの影響があるということです。



森 幸威医師（もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック）

「小児の睡眠時無呼吸は身体的発育と精神的発達に影響を及ぼすといわれています。身長が低い、体重が軽いとか、学習障害、落ち着きがないなどの行動障害は睡眠時無呼吸が関与しているかもしれません」



もし、子どもが「睡眠について何かしらの問題を訴えている」、または「日中に元気がない」と感じた場合、小児科・耳鼻科などのかかりつけ医を受診することが大切です。

夏休み明け、日常生活に戻るこの機会に、改めて子どもの睡眠について考えてみる必要がありそうです。

今回 解説いただいたのは「もり小児・耳鼻咽喉科クリニック」

森 幸威医師（耳鼻咽喉科専門医）と森 玲子医師（小児科専門医）です【画像⑤】