タバコの｢ニコチン｣｢タール」が有害な理由、答えられますか? 有害物質の特徴を医師が解説

タールには60～70種類の発がん性物質が含まれ、ニコチンには麻薬と同程度の依存性があり、一酸化炭素は体内の酸素欠乏を引き起こすために有害なのだそうです。とだ小林医院に小林先生に教えてもらいました。

タバコに含まれる有害物質について教えてください。

小林先生

タバコに含まれる有害物質は、約5000種類と言われています。そのなかでも知っておいてほしいのは、三大有害物質と呼ばれる「タール」「ニコチン」「一酸化炭素」の有害性です。

編集部

それぞれの有害物質について、解説をお願いします。

小林先生

まずタールは、いわゆる「タバコのヤニ」です。正確に言えばタールという物質名があるのではなく、タバコの不完全燃焼によって発生する燃焼副生成物のうち、一酸化炭素やガス状成分を除いた粒子状の成分の総体をタールと呼んでいます。タールには60～70種類の発がん性物質が含まれ、「タール害」などとも呼ばれています。

編集部

ニコチンの有害性はどうでしょうか？

小林先生

タバコの葉に含まれるニコチンには、精神や体に強い依存性があります。喫煙がやめられないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです。ニコチンの依存性は麻薬と同程度と言われています。また、ニコチンそのものには発がん性は認められていませんが、ニコチンが分解される際に生み出される「ニトロソアミン類」には発がん性があるとされています。

編集部

最後、一酸化炭素についても教えてください。

小林先生

一酸化炭素自体は無味・無臭の気体ですが、「一酸化炭素中毒」という言葉のとおり、非常に毒性の強いガスです。普段は酸素を全身に運搬するために使われる「ヘモグロビン」と強く結合してしまうため、体内の酸素欠乏を引き起こします。