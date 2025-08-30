石川県七尾市の公園で「モルック」をする人たち＝2025年7月

能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市で、北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」に注目が集まっている。年齢や性別、障害の有無に関係なく楽しめる上、狭い場所でも遊べる。能登地域では、いまだに学校のグラウンドや施設が使えない地域があり、被災者の運動不足が懸念される。関係者は「モルックで少しでも元気になってほしい」と意気込む。（共同通信＝江浜丈裕）

「やったー」「うまい！」。7月中旬、七尾市内。公園の芝生の上で、モルックに興じる被災者たちの明るい声が飛び交った。参加した60代の女性は「仲間とのコミュニケーションにも最適。何よりも楽しい」と笑顔を見せた。

モルックは、2チーム以上で対戦する。3〜4メートル離れた場所から、地面に置かれた12本の木製ピンをめがけて木の棒を投げる。ピンには1〜12の数字が書かれている。1本だけ倒れた場合は書かれた数字が、複数倒れた場合はその本数が得点に。先に50点ちょうどを取った方が勝利となる。

昨年11月に「スポーツの力で能登を元気にしたい」と日本モルック協会や自治体が協力し、七尾市で全国大会を開催した。知人に誘われて参加した市スポーツ推進委員協議会会長の大崎ゆかりさん（66）は、仮設住宅に住む高齢の女性が孫たちと共に生き生きとモルックを体験する姿を目の当たりにした。

「お年寄りも子どもも楽しめる魅力にはまった」。大崎さんは大会後、モルックの指導員の資格を取得。被災地での競技人口拡大に向け、面白さを伝える活動を始めた。

今年11月には再び、全国大会が七尾市で開かれることが決定。県モルック協会の越村知史代表理事は「能登の復興を後押しできる大会にしたい」と話す。大崎さんは、仲間と共に、8月上旬に市モルック協会を設立。「魅力を広め、被災者の運動不足解消に役立てたい」と目標を語った。