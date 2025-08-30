timelesz¶¶ËÜ¾À¸¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Ç¼ç±é¡ªÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬¡¢ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Î¼ç±é¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÄÆ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢10·î3Æü¤«¤é¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬～¡Ë¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²～·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー～»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¡£
¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¡×Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡Ä¡£¹ªÌ¦¤ÏÎ¢¤Î´é¤Ç¤¢¤ëâÃ´õ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÆ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Netflix¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¿ô1Ëü8,922·ï¤Î±þÊç¼Ô¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Üー¥¤¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¶¶ËÜ¾À¸¤¬¡ÈºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÃË¤ò±é¤¸¤ë
¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ä¤·³è°Ê³°¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¡£¡Ößº¡×¤È¡ÖâÃ´õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Èµ¿Ç°¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨±Þ¤ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¶¶ËÜ¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ªÌ¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ê¤É¤Î³«¿¿Íý¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬½Å³ßÉ÷²í¡£¡È¿ä¤·¤È²á¤´¤¹¸¸¤Î¤Ò¤È²Æ¡É¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯¡£
¢£¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¸¸¤Ç¤â¤¤¤¤―·¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×²ÆµÙ¤ß¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AMEL¤ÎÊÒ¶Íßº¤È¿Íµ¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦³¤ÅÍ¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¡£¿ä¤·¤Î¥¹¥¯ー¥×¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎË´¤ÁÄÉã¤Î²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç±«¤ËÇ¨¤ì¤¿ßº¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡¢±³¤ò¤Ä¤¡¢½É¤Î¤Ê¤¤ßº¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ëßº¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëßº¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£½ã¿¿Ìµ¹¤¤ÊÉ½¤Î´é¡¦ßº¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Îä¹ó¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤ÊÎ¢¤Î´é¡¦âÃ´õ¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¹ªÌ¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³¤ÅÍ¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¡¢ßº¤µ¤ó¡Ä¡©¡×
ºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢ºá¤µ¤¨¤âÇØÉé¤¦¡£Æó½Å¿Í³Ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î¸¸¤Î¤è¤¦¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤¿¶¦ÈÈ¤Î·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¡È¸¸¡É¤ò°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤¬Ã©¤ë¡¢ÇËÌÇ¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡Ä!?¡¡ÇØÆÁ¤È½ã°¦¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë´í¸±¤ÊÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¹ªÌ¦¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶¦ÈÈ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡Ößº¡×¤È¡ÖâÃ´õ¡×¡£¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¶áÆü²ò¶ØÍ½Äê¤À¡£
¢£¶¶ËÜ¾À¸ ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Æ£ÅÄ³¨Î¤²Ö¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¼¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢£¸¶ºî¡§²Ö°æ¥«¥ª¥ê ¥³¥á¥ó¥È
¢£ºî²è¡§¤ß¤ä¤È¤ß¤ä ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù
10/03¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ¶âÍË24:12～24:42
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Lemino¡¢U-NEXT¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ê¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino¡Ë¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¼ç±é¡§¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë
¸¶ºî¡§MANGAmuse¡¦²Ö°æ¥«¥ª¥ê¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡ÊAMUSE CREATIVE STUDIO¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ´©¡Ë
µÓËÜ¡§³«¿¿Íý¡¡¼é¸ýÍª²ð
´ÆÆÄ¡§È¬½Å³ßÉ÷²í¡¡ÅÏîµÍµÌé¡¡º´Æ£¥ê¥ç¥¦
(C)¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
