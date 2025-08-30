¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¸þ¤±¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÁ´ËÆÈ½ÌÀ¡©
¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤Î¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤Î²èÁü¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎMajin Bu¤¬¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ú¡¼¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥°¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥»¥é¥É¥ó¡¢¥Õ¥©¥°¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥°¥ì¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î8¿§¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤«¤Ä¥½¥Õ¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊ£¿ô¤Î·ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
Bu»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÅö½é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥Ã¥°¥°¥ì¡¼¡¢¥«¥é¥ó¥Ü¥é¡¢¥¿¥ó¥Ë¥ó¡¢¥ì¥¤¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¿§¹ç¤¤¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿§¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸å¤Û¤ÉÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢Bu»á¤ÏiPhone 17¥â¥Ç¥ë¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¡ÊTechWoven¡Ë¡×¥±¡¼¥¹¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¥±¡¼¥¹¤è¤ê¤âÉý¹¤¤ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï9·î¤Ë¤âiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Source: Majin Bu via MacRumors
The post ¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¸þ¤±¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÁ´ËÆÈ½ÌÀ¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.