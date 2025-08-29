Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダーWranglerに特別仕様の限定車「Jeep® Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition」を設定し、2025年9月13日より全国の正規ディーラーで150台限定発売すると発表した。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープの本格オフローダー、Wrangler（ラングラー）の限定車「Jeep® Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition（ジープ ラングラー アンリミテッド スポーツ フォーティーワン エディション）」を、9月13日（土）より全国のジープ正規ディーラーにて、150台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、7,890,000円（税込）です。



「Jeep® Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition」は、Wranglerの Unlimited Sportグレードをベースにした限定車です。ジープブランドが誕生した1941年に由来して「’41」と名付けられた特別なミリタリーグリーン色が本モデルの特長で、木々や岩肌、土の色に調和するこの色は、ジープの歴史を語るうえで欠かせないWillys MB（ウィリス エム ビー）の堅牢で高い機敏性を象徴します。アウトドアシーンに溶け込み、ジープが受け継いできた「どこへでも行ける。何でもできる」の精神がそこにあります。



他には、フェンダーとリアウインドウに、それぞれ山頂への等高線や山の稜線を走るWillys MBのシルエットが描かれたデカール※ が施されています。さらに、車両の左サイドには「One of ‘41」の特別バッジを装着して、冒険心あふれる世界観を表現しています。

※注 転写式のステッカー

また、本モデルの購入者には、「One of ‘41」のジープオリジナルキーチェーン、そして米国オレゴン州発のマルチアウトドアブランドPOLeR（ポーラー）とのコラボレーションアイテムをプレゼントします。

価格は、デカールとバッジの特別仕様に加えて上記成約プレゼントを付属しながら、べースモデルと同じ設定です。

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2025_one_of_41.html

