プロ野球パ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは6位ロッテと対戦。2回に栗原陵矢選手のタイムリーで1点を先制すると、3回にも近藤健介選手の8号2ランでリードを3点に広げます。投げては先発の上沢直之投手が6回1失点と好投。以降は藤井皓哉投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手の無失点リレーでロッテに付け入る隙を与えず接戦を制しました。

2位の日本ハムは4位楽天と激突しました。0-0で迎えた6回、水谷瞬選手の2ベースで1点を先制。さらに相手の暴投で1点を追加した後にレイエス選手の28号2ランが飛び出し、この回一挙4点を奪いました。投げては先発・北山亘基投手が120球を投げ7回無失点。その後もリリーフ陣が楽天打線を完璧に抑え勝利しました。

3位オリックスは5位西武に対し、序盤から試合を優位に進めました。2回に宗佑磨選手の6号3ランで先制。1点を返された直後の4回には、杉本裕太郎選手と若月健矢選手のタイムリー2ベースでこの回3点を追加しました。先発の九里亜蓮投手は7回122球を投げ1失点と好投。9回には杉本選手のダメ押し14号ソロも飛び出し試合を決めました。

3試合の結果、上位3チームが勝利し順位に変動はありませんでした。ソフトバンクと日本ハムはともに70勝に到達し、ゲーム差は「1」のまま変わらず。3位オリックスと4位楽天のゲーム差は「5」に広がりました。

◇29日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク 3-1 ロッテ

勝利投手【ソフトバンク】上沢直之(10勝6敗)

敗戦投手【ロッテ】ボス(2勝8敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(3勝3敗22S)

本塁打【ソフトバンク】近藤健介8号

◆日本ハム 5-0 楽天

勝利投手【日本ハム】北山亘基(8勝4敗)

敗戦投手【楽天】荘司康誠(3勝1敗)

本塁打【日本ハム】レイエス28号

◆オリックス 8-1 西武勝利投手【オリックス】九里亜蓮(9勝8敗)敗戦投手【西武】郄橋光成(5勝7敗)本塁打【オリックス】宗佑磨6号、杉本裕太郎14号