目の前の出来事や人への対処は“記憶の引き出し”がヒントになる！？成功や失敗を課題解決に生かす「自伝的記憶」の力

仕事や日常の場面で成功や失敗に直面したときの「あのときどうしたっけ？」と思い出して、目の前にある課題を解決するために生かすことはよくあるだろう。



こうした思い出す力が、そうした課題を解決するための大きな武器になるという。



心理学者・榎本博明さんの著書『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』（日経プレミアシリーズ）から、課題を解決するために記憶の心理メカニズムがどのように働くのか、を一部抜粋・再編集して紹介する。

仕事で活かす就職後の「記憶」

課題解決能力に回想記憶（過去の出来事についての記憶）が関係していると言われるのも、過去のエピソードをうまく整理しつつ記憶していれば建設的な判断がしやすくなるからである。

回想記憶の中でも、とくに自分自身にまつわるものを「自伝的記憶」という。幼い頃から現在に至る自己形成史を構成する記憶のことである。

仕事で活かすのは、就職してからの自伝的記憶が中心となるが、自伝的記憶というのは、いわば法律の世界の判例集のようなものである。

このようなケースで、以前こうしたらこんな良い結果につながった、あるいは以前こうしたらこんな失敗につながった。かつて似たような苦境に立たされたとき、こんなふうにして乗り越えることができた。前に似たような争いごとが起こり、仲裁に入ったら、こっちまで巻き込まれて泥沼になった。

このような自伝的記憶を参照することで、今、目の前の出来事や状況に対してどう対処するのがよいかの見当をつけることになる。

仕事相手への回想記憶も重要

仕事で接する相手に関する回想記憶も課題解決能力を高めてくれる。

たとえば、取引先の担当者のエピソードとして、「あの人は、こちらの提案に対して非常に細かな点まで確認してきた」といった記憶があったり、「あの人は、こちらが詳しい説明をすると、そんな説明はいらないから、どういうメリットがあるのかを端的に示してほしいと言われた」といった記憶があったり、「あの人は、こちらの提示した資料の数字にやたらこだわって質問してきたなあ」といった記憶があったりすれば、それぞれの人物を相手にするのにふさわしい資料を準備したり、説明の仕方を工夫したりできる。

取引先の人物でも、社内の人物でも、「こちらがこんな言い方をしたとき、あの人は怒ったような口調になった」「あの人は、コンプレックスが強いみたいで、ちょっとした話題にすぐに反発する」というような記憶があれば、言い方や話題に気をつけることで、再び地雷を踏むのを避けることができる。

モチベーション向上にも活かせる

ポジティブな感情と結びついた過去経験を引き出すことで、自分自身を勇気づけ、モチベーションを高めるというように、自分の心理状態のコントロールに活かせるという効用がある。

モチベーションには大きな個人差があるが、個人差をもたらす最も重要な要因が過去の経験である。

これまでにうまくいった活動領域、気持ちよくやってこられた生活領域では、当然ながらモチベーションが高い。あまりうまくいかないことが多かった活動領域、嫌な思いをすることが多かった生活領域では、どうしてもモチベーションは上がりにくい。

そうした過去経験が人によって異なるため、モチベーションには大きな個人差がみられるのである。

そこで大切なのは、ポジティブな気分をもたらす記憶へのアクセスを良くしておくことである。思い出すと前向きな気分になれるエピソード、自分に自信が感じられるエピソードなどを時々思い出すことで、アクセスを良くすることができる。

どうも気分が乗らないときや大事な仕事を前にしてどうしても自信がもてないときなどは、その種のポジティブな記憶にアクセスすることで、前向きな気持ちで仕事に向かうことができる。

榎本博明

東京大学教育心理学科卒。心理学博士。MP人間科学研究所代表。著書に『「指示通り」ができない人たち』『勉強できる子は〇〇がすごい』『伸びる子どもは〇〇がすごい』『読書をする子は〇〇がすごい』『ほめると子どもはダメになる』『教育現場は困ってる』『「上から目線」の構造』など多数。