猫を飼っていると、驚くような場所に隠れることもしばしば。気がつけば姿が見えず、飼い主さんが不安になってしまうことも多々あります。今回SNSに投稿されたのは、そんな行方不明になった猫を探していたときの一コマ。意外な場所から顔を出した瞬間に、多くの人がクスッと笑ってしまったそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、84.6万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「え？そこ」「こんなところに、ひょっこりはんだ！！（笑）」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：『行方不明になった猫』を探していたら……】

ねこが行方不明だから探してたら…

今回、Xに投稿したのは「あんこともなか充電ねこ」さん。登場したのは、猫のあんこちゃんです。

行方不明になったあんこちゃんを心配して家中を探して回っていた飼い主さん。なかなか見つからなかったようですが、あんこちゃんは予想外なところから顔を出した模様。

その場所とは、なんと洗濯機の蓋の陰。「ここだよ」と言わんばかりにひょこっと顔を出したそうです。そのひょっこり顔は、隠れていたことを楽しんでいるかのよう。もしかすると、あんこちゃんは飼い主さんとかくれんぼで遊んでいたのかもしれませんね。

あんこちゃんのひょっこり顔に癒されたX民たち

洗濯機の蓋の陰からひょっこり顔を出していたあんこちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「ひょっこりにゃん。かわいいー。」「今日も笑わせてくれてありがとう」「かくれんぼの天才だね」などの声が多く寄せられていました。あんこちゃんの可愛い姿に、多くの方がほっこり癒されたようですね。

Xアカウント「あんこともなか充電ねこ」では、猫のあんこちゃんともなかちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちが幸せそうに暮らしている様子は見ているだけで、微笑ましい気持ちになります。

写真・動画提供：Xアカウント「あんこともなか充電ねこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。