待ってたよーーーッッ！【3COINS】バッグに引っかけて！「再入荷アイテム」が超ベンリ

バッグやリュックなどの持ち手に引っかけられるアイテムは、使いたいときにサッと取り出せて、両手も空けておけるのでとっても便利。そこで今回は、使いやすさが人気を集めた【3COINS（スリーコインズ）】の「再入荷アイテム」を紹介します。

手軽に水分補給しやすく炭酸飲料もOK！

キャップ部分がカラビナになった「炭酸ステンレスボトル：350ml」は持ちやすく、リュックなどの持ち手に引っかけて使うこともできる便利なボトル。そのうえ、炭酸飲料が入れられて、保冷・保温も可能という機能性の高さは再入荷するほど人気が出るのにも納得です。サイズは、350mlのほかに600mlのタイプもありますよ。

バッグの中を探す手間が省ける

お子さん連れに人気の「おしりふきポーチ」は、おしりふきやウェットティッシュなどをマザーズバッグやベビーカーに引っかけておけるのが便利なポイント。お子さんが飲み物をこぼしたときや手が汚れていたときなど、すぐに取り出したいときもバッグの中を探すことなく使えます。

ハンディファンや日傘など、何かと手に持つものも多い今の時期は、バッグなどに引っかけられるタイプは便利で使いやすいはず。お出かけ中の快適さが変わる【3COINS】の「再入荷アイテム」、ぜひチェックしてみてくださいね。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる