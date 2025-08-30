飼い主さんの左右どちらの手に「当たり」が入っているか猫ちゃんにクイズを出してみた飼い主さん。その様子には「メチャクチャ賢い」「悩み方かわいすぎる！」「ちゃんとゲーム理解してるのすごい」などのコメントが寄せられ、138万回以上再生されているようです。

【動画：猫と『どっちに入っているかゲーム』をしたら…】

正解はどっちだ？

TikTokアカウント「ノモだもの。」に投稿されたのは、飼い主さんの左右どちらの手に「当たり」が入っているかを、猫のノモくんが当てるクイズをした時の様子です。

ノモくんの前で球を投げて手に握りしめた飼い主さん。右手と左手のこぶしを前に出して、ノモくんに当たりを選んでもらったといいます。

ノモくんは右手と左手を見比べた後、「ニャン」と鳴きながらお鼻で左手をタッチ。見事、球が入っている方を当てたそう！

もう一度チャレンジ！

特訓中とのことで、飼い主さんはもう1度ノモくんの前で球を投げて握ったといいます。今度は少し難しかったのか、ノモくんは「ウ～ン」と悩んでいるように鳴いて考えていたそう。

そんなノモくんに「どっちだ？」と問いかける飼い主さん。ノモくんは、右手と左手を真剣に見比べながらしばらくどちらが当たりか迷っていたといいます。

ノモくんの出した答えは…

そして、ノモくんは「こっちかな…？」と少し自信なさげに鳴きながら飼い主さんの右手にタッチ。答えは…見事正解！飼い主さんの右手を開くと、正解の球が握られていたそう。

2連続で正解を出した賢すぎるノモくん、飼い主さんも「ピンポーン！」と言いながら思わず笑顔になったといいます。

ご紹介した投稿は138万回以上再生され「メチャクチャ賢い」「ちゃんとゲーム理解してるのすごい」「天才ですね」「悩み方かわいすぎる！」「声出して当てるの可愛すぎ」「反応が人すぎるｗ可愛い」などのコメントが殺到しています。

TikTokアカウント「ノモだもの。」では、ノモくんと飼い主さん夫婦の日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ノモだもの。」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。