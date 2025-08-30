音のプロが認めた、心地よさ。耳元に広がるスタジオクオリティ【ジェーブイシーケンウッド】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ボーカルも、空間も、余韻も。6つのモードで音を選ぶ贅沢【ジェーブイシーケンウッド】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ジェーブイシーのワイヤレスイヤホンは、ロゴステッカー付きの限定モデルで、国内最高峰の音響設備を誇る「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質監修に参加した特別仕様。スタジオエンジニアならではの繊細なチューニングが施され、心地よく音楽を楽しめるサウンドに仕上がっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
新ドライバーユニットの採用により、小型ボディながら広がりのある音場とゆとりある低音を実現。チャンバーの一部にはメタルプレーティングを施し、クリアで伸びやかな音の再現性を高めている。
装着感にもこだわり、スパイラルドットProイヤーピースを5サイズ付属。耳に最適なフィット感を選べるだけでなく、内壁のスパイラル構造が音の繊細さをさらに引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
サウンドモードは6種類を搭載。FLAT／BASS／CLEARの基本モードに加え、ビクタースタジオのエンジニア3名がそれぞれの個性でチューニングしたPROFESSIONAL 1〜3を収録。声のリアリティ、自然な広がり、楽器とボーカルの分離感など、楽曲や気分に合わせて選べる贅沢な仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
音楽を聴く時間が、もっと深く、もっと自由になる。こだわりが詰まった限定モデルで、耳元にスタジオの空気を。
