Stellantisジャパン株式会社は、プジョーのコンパクトハッチバック「208 GT」をベースとした限定車「208 GT Selenium Edition」を200台限定で2025年8月28日より発売した。

同モデルは、208として初採用となる深みのある専用色「セレニウムグレー」をボディカラーに設定し、端正なフォルムと上質なデザイン性を際立たせている。また、電動化が進むラインナップの中で、ピュアガソリンエンジンならではのダイレクトな走行感覚を楽しめる希少なモデルとなる。価格は3,609,500円（税込）。

プジョー限定車「208 GT Selenium Edition」を発売

落ち着きと品格を感じさせる限定色「セレニウムグレー」を208に初めて採用 ピュアガソリン車ならではのエキサイティングな走りに加え、洗練されたデザインと佇まいが魅力の限定車 8月28日（木）より全国のプジョー正規ディーラーにて、200台限定数で発売

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、プジョーのコンパクトハッチバック「PEUGEOT 208 GT」の限定モデル「208 GT Selenium Edition（ニーマルハチ ジーティー セレニウム エディション）」を、200台限定で、8月28日（木）より、全国のプジョー正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、3,609,500円（税込）です。



ベースとなるPEUGEOT 208は、日本の街中での取り回しに優れたボディサイズに加え、独創的なデザインと先進運転支援システムを備え、日々の運転に走る歓びをもたらす上質なコンパクトカーとして、幅広いユーザーから人気を集めています。

今回、PEUGEOT 208として初めてのボディカラー「セレニウムグレー」が採用されました。深みのあるグレートーンが、208のグラマラスなフォルムと洗練された意匠をより一層際立たせ、都会的でモダンな雰囲気を演出します。

また何より、ガソリンエンジンならではのダイレクトな走りを楽しめることが特長です。今後、ラインナップの電動化により、マイルドハイブリッド等の導入展開が予定される中、この「208 GT Selenium Edition」は、ピュアガソリンモデルの魅力を改めて体感できる貴重な一台と言えるでしょう。



詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL： https://www.peugeot.co.jp/range/new-peugeot-208.html

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社