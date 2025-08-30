“下着案件”で話題のちーまき、“白い布”グラビアを展開 白肌に吸い込まれそうに
下着PR案件投稿をきっかけに、高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが、28日発売のオール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）に登場。グラビアカットが解禁となった。
【別カット】白肌が印象的な美脚を披露したちーまき
高校退学以降、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまき。白い布に巻かれたり、白い布をほどいたり……ポップでキュートな世界観を展開。彼女の白肌に吸い込まれそうになる16ページとなっている。
なお、同誌の表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華。ほか、すみぽん（高倉菫）、森脇梨々夏、姫野ひなのが登場する。
