テレ東、スポーツ「衝撃の瞬間」をランキングで紹介 世界のスター311人が“ガチ”選出
テレビ東京は31日午後6時30分から、『世界のスター311人がガチ選出 一流が目撃！スポーツ衝撃の瞬間ランキング』を放送する。
【番組カット】まさかのインタビューが実現！ロサンゼルス・ドジャーズのフレディ・フリーマン
スタッフが世界中を飛び回り、300人を超えるスターたちにガチインタビュー。一流アスリートたちが本気で震えた「衝撃の瞬間」をランキング形式で紹介する。番組では衝撃のシーンだけでなく本人や関係者が当時を振り返るインタビューも多数収録。これまで語られなかった秘話や裏話が次々と明かされる。
スタジオには加藤浩次、小木博明（おぎやはぎ）、佐々木久美といったスポーツ好きの出演者に加え、女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里、プロ野球＆MLBで活躍した松井稼頭央の一流アスリートが登場する。
今や“世界の大谷”として存在感を放つロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。これまでに残してきた数々の「二刀流伝説」を「高校・プロ野球・日本代表編」「MLB編」で大放出する。プロ野球選手や五輪メダリストら一流のスターたちが心震えた「二刀流伝説」1位は果たして。
さらに、今回はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）やフレディ・フリーマン（ドジャース）をはじめとするバリバリ現役のメジャーリーガー37人へのインタビューも実現した。
「世紀の大逆転ランキング」と題し、一流たちが選んだ「大逆転劇」の数々をランキングで紹介する。今見ても鳥肌が立つ痛快な大逆転シーンが次々登場する。世界が驚がくしたラグビーW杯「ブライトンの奇跡」や「パリ五輪体操団体金メダル」など、その大逆転劇の裏側を本人たちが大告白する。オリンピック金メダリスト体操・内村航平はリオ五輪での大逆転金メダルを決めた鉄棒の着地間際に、衝撃のアクシデントに見舞われていた（!?）。元NBAプレーヤー・渡邊雄太らスターたちが選んだ「大逆転劇」No.1は果たして。
大相撲・若貴兄弟対決や稀勢の里の大ケガからの大逆転など、語り継がれる名勝負が生まれてきた大相撲「優勝決定戦」。そんな数々のドラマの中から、現役＆OB力士さらに一流アスリートたちが名勝負を選出する。何度見ても手に汗握る一番にはスタジオも騒然となる。
