¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬¡¢10·î3Æü¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯2·îtimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô1Ëü8922·ï¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¶¶ËÜ¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¡Û¸½ÂÎÀ©¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¡£
¡¡¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¡×Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡Ä¡£¹ªÌ¦¤ÏÎ¢¤Î´é¤Ç¤¢¤ëâÃ´õ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÆ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡¿ä¤·³è°Ê³°¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¹ªÌ¦¤¬¡Ößº¡×¤È¡ÖâÃ´õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Èµ¿Ç°¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨±Þ¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¶¶ËÜ¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ê¤É¤Î³«¿¿Íý»á¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬½Å³ßÉ÷²í»á¡£¡È¿ä¤·¤È²á¤´¤¹¸¸¤Î¤Ò¤È²Æ¡É¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¹ªÌ¦¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶¦ÈÈ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡Ößº¡×¤È¡ÖâÃ´õ¡×¡£2¤Ä¤ÎÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¶áÆü²ò¶ØÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì´ë²è½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤·¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Î°õ¾Ý¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ªÌ¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤É¤³¤«ËÍ¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍ¥¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾Ð¡Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ÑÀª¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ªÌ¦¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AMEL¤ÎMIO¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ªÌ¦¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼¹Ãå¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤éÌò¤òºî¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°¤Ë¼Çµï·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¹ªÌ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼þ°Ï¤äÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ËÆ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸¶ºî¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ªÌ¦¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¹ªÌ¦¤ò¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é½é¤á¤ÆºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
¢£¸¶ºî¡§²Ö°æ¥«¥ª¥ê¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢Ëè½µÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ìò²ó¤ê¤Ð¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼Â¼Ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ºî²è¡§¤ß¤ä¤È¤ß¤ä¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ²½¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Æ£ÅÄ³¨Î¤²Ö¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¼¼¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢ÆÞ¤ê¤Î¤Ê¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢»×¤ï¤º¹ªÌ¦¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ç¡¢¤½¤Î½ã¿è¤µ¤¬´í¤¦¤µ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ªÌ¦¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢»öÁ°¤Ë·Î¸Å¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ç¼Çµï·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë¡¢¹ªÌ¦¤ÎÌò¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤ÈµÛ¼ýÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ëßê¤á¤¤¤¿²Æ¤Î°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
´í¤¦¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10·î´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä½ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î´ä°æ¹ªÌ¦¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AMEL¤ÎMIO¤³¤ÈÊÒ¶Íßº¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦³¤ÅÍ¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£¿´¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎË´¤ÁÄÉã¤Î²È¤ÎÁ°¤Ç¡¢¹ªÌ¦¤Ï¶öÁ³¡¢¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤¬¤Ê¤¯±«¤ËÇ¨¤ì¤¿½ý¤À¤é¤±¤Îßº¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ëßº¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¹ªÌ¦¤Ïßº¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇ®°¦ÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿³¤ÅÍ¤¬»àË´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¿®¤¸¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¿¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ªÌ¦¤Ï°¦¤æ¤¨¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¦ÈÈ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡È¸¸¤Î°¦¡É¤ËÅ®¤ì¤¿ÃË¤¬ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡¢´í¸±¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Æ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£