BE:FIRST、SKY-HI絶賛の6人初パフォーマンス 『THE LAST PIECE』メンバーのステージにLEOも確信「カメラの前の人たちが…」
アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント／レーベル・BMSGによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の第10話が、29日に放送された。
【番組カット】6人での初パフォーマンス！貫禄あるBE:FIRST
第10話では、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTを迎え、「VSプロアーティスト審査」を実施。BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」をBE:FIRST、『THE LAST PIECE』TeamA、TeamBが披露した。
トップバッターはBE:FIRST。パフォーマンス前、SKY-HIはBE:FIRSTに対して「もう4年やってきて、いろんなステージやってきたので、普通のプロより相当プロだと思う」とした上で、「6人で歌って踊るのって、これが1発目だと思うんだけど、改めて再デビューみたいなタイミングの時にこれからデビューする彼らのバイブスをしっかり見られるのってすごく良いと思うので、君たちは戦うべきは彼らっていうよりは4年前のデビュー前の自分たちを超えに行くタイミングかな」とエールを送った。
そんなSKY-HIの期待通り、BE:FIRSTはアレンジを交えつつ、期待を超えたステージを披露。SKY-HIは「BE:FIRSTめっちゃかっこいい！」と思わず絶叫し、「こんだけかっこよく音楽やるグループ、僕は少なくとも世界中でマジで見たことない。世界一とか言うと炎上しちゃうかもしれないけど、それでも言いたいくらい世界一かっこ良かったです」絶賛した。
貫禄あるBE:FIRSTのパフォーマンスに飲まれてしまうかと思われたTeamAとTeamBだが、本番では“それぞれの最大限”をしっかりと提示。それぞれ異なる魅力を発揮したが、個人単位では反省点を思い浮かべるという向上心にあふれた姿勢が光った。
審査終了後、LEOは「レベル高いなと思いました。『良いパフォーマンス見れた』ってカメラの前の人たちが言ってくれるなって確信できるなってぐらい」とコメント。『THE FIRST』の際に自ら語っていた“カメラの向こうで見ている人”を意識する変わらない姿勢を見せた。
【番組カット】6人での初パフォーマンス！貫禄あるBE:FIRST
第10話では、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTを迎え、「VSプロアーティスト審査」を実施。BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」をBE:FIRST、『THE LAST PIECE』TeamA、TeamBが披露した。
そんなSKY-HIの期待通り、BE:FIRSTはアレンジを交えつつ、期待を超えたステージを披露。SKY-HIは「BE:FIRSTめっちゃかっこいい！」と思わず絶叫し、「こんだけかっこよく音楽やるグループ、僕は少なくとも世界中でマジで見たことない。世界一とか言うと炎上しちゃうかもしれないけど、それでも言いたいくらい世界一かっこ良かったです」絶賛した。
貫禄あるBE:FIRSTのパフォーマンスに飲まれてしまうかと思われたTeamAとTeamBだが、本番では“それぞれの最大限”をしっかりと提示。それぞれ異なる魅力を発揮したが、個人単位では反省点を思い浮かべるという向上心にあふれた姿勢が光った。
審査終了後、LEOは「レベル高いなと思いました。『良いパフォーマンス見れた』ってカメラの前の人たちが言ってくれるなって確信できるなってぐらい」とコメント。『THE FIRST』の際に自ら語っていた“カメラの向こうで見ている人”を意識する変わらない姿勢を見せた。