＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは、いぎなり東北産の安杜羽加です！

日刊スポーツ産では日本武道館に向けて、ずっとコラムを書かせていただいていたのですが、今後もこのようにコラムを掲載させていただけることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！

今回のテーマは「10年目の自己紹介」ということで、あらためて自己紹介したいと思います！ 福島県産の安杜羽加です。ギャルです。大の甘党で、1番好きな食べ物は「クレープ」です。和菓子も大好きで、あんこには目がありません。福島県のおすすめは桃とクリームボックスとあわまんじゅうです！ 特技は「ポールダンス」で、踊ることが大好きです。ダンスをすることに命をかけています。ライブは私にとって生きがいであり、全てです。「かわいい、かっこいい」だけじゃない「おもしろくて、笑顔になれる」、そして“みんなの生きる活力になる”ようなライブをお見せできるように心がけています。

私のパフォーマンスや生き様を通して、誰かの憧れの存在になれるよう、日々の活動を頑張っています。この活動をし始めてから10年になりますが、初心を忘れず、常に憧れや理想を追い続けて、なりたい自分を目指し、これからも日々成長していきたいです！

10年たっても私の想いは変わらず、東北地方、そして、大好きな福島県にあります。これからも私たちの活動を通して東北地方、福島県に貢献できるような存在になれたらいいなと思います。より多くの皆さんに東北地方の魅力をたくさん知ってもらい、東北地方に足を運んでもらえたらとてもうれしいです！

ちなみに、私は11月1日に福島県いわき市で「生誕祭」を行います。私の愛する福島県に皆産が来てくれることがとても幸せです！ 皆産お待ちしております！【安杜羽加】

◆安杜羽加（やすもり・わか） 2002年（平14）10月30日生まれ、22歳の福島県産。時間やきれいを管理する東北産のしっかり者。愛称は「わかりん」。メンバーカラーは黄。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。