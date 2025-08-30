陸上の西部新人大会が３０、３１日に浜松の四ツ池公園陸上競技場で行われる。男子８００メートルに神谷幌（浜松北２年）が出場。県、東海大会への勝ち上がりとなる１、２年生による大会で、全国総体出場を狙った６月の東海総体で準決勝敗退した悔しさをぶつける。

現在８００メートルでは、県高校ランキング２位につけている１６５センチのランナーが、新たなシーズンに向けて好スタートを切る。全国の切符にあと少しで届かなかったが、夏の練習ではその課題と向き合ってきた。「勝負強さが足りなかった。絶対的な力をつけるために追い込んでやってきた」。真っ黒に日焼けした姿が、この夏に欠かさずトレーニングしてきたことを証明している。

全国で戦う先輩の姿が誇らしかった。同じ８００メートルが主戦場で、常に練習を一緒にしてきた、ひとつ上の向井啓人（浜松北３年）が総体で自己ベストを更新して決勝進出。全国に帯同して目の前で先輩の快走を観戦した神谷は「来年は絶対、あの舞台に立ちたい」と、気持ちを新たにした。

今季の最大の目標は、Ｕ１８競技大会（１０月１７〜１９日・三重）だ。全国から強豪が集まり、「自分がどこまで戦えるか楽しみ」と、胸を高まらせる。自己ベストは１分５３秒０９だが「大会では１分５１秒台を出したい」。向井先輩が全国総体でマークした１分５１秒４５が今の目標タイム。夏の全国を逃した悔しさを、秋のシーズンにぶつける。（塩沢 武士）

◆神谷 幌（かみや・あきら）２００８年８月２９日、浜松市生まれ。１７歳。小４の時に陸上を始めた。癒やしは愛犬で豆柴の「ヤマト」と遊ぶこと。家族は両親。１６５センチ、６２キロ。