Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡ß¥ì¡¼¥¹¤Î¿¿¤ÃÇò¥É¥ì¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡Ö¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£²£°£²£µ²Æ¡¡»×¤¤½Ð¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¡Á¥¾å¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ê²ñ¡¡Èþ¤·¤¤Í¼¾Æ¤±¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÎÌë·Ê¤Þ¤Ç¡¢³¤É÷¤òÁ´¿È¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¾ì¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Å»öÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Á´¿È¿¿¤ÃÇò¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¡¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£