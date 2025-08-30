¡ÚÉô²°¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò2ÏÃ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÉô²°¤Ë²»¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¡×
¡¡¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²èÌÌ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ã¯¤·¤â¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤»¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Éô²°¤Î´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÃÄ§
¡¡²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¼«Ê¬¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤º¡¢¤Ä¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÉô²°¤Î¼çÌò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Éô²°¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¢¤ê¤¡×¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤À¤È¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢Éô²°¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¶ù¤Ã¤³¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë
¡Ö¤Ä¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¶ù¤Ã¤³¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡¾åµ¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇÛÃÖ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤òÉô²°¤Î¡È¼çÌò¡É¤«¤é¹ß¤í¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ë³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¾×Æ°¤ò¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤¬¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë
¡¡½¸ÃæÎÏ¤ä»Å»ö¤Î¼Á¤Ï¡¢°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿º³ºÙ¤Ê´Ä¶¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ì°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¶ù¤Ã¤³¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤ËÀø¤àÍ¶ÏÇ¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
