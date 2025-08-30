◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

ツアー２勝の河本力（大和証券）が９位で出て７バーディー、１ダブルボギーの６７で通算１０アンダーと伸ばし、首位と３打差の２位に浮上した。

前半の１３番から３連続で伸ばすと、後半の３番で１２メートルの下りパットを決めてバーディー。７番で右ラフからの第２打が木に当たってダブルボギーを打ったが、最終１８番をバーディーで締めた。「ずっといい感じのゴルフはできている。毎日５アンダーで（４日間で）２０アンダーを目標にしていて、それをクリアできてる」と手応えを語った。

前週は今季２度目の予選落ち。ショット、パットと全て芯に当たらず「モヤモヤしていた」と嘆いた。復調のキッカケをくれたのは、姉で女子ツアー３勝の河本結（リコー）だ。試合を休んでいた姉と２４日に横浜ＣＣで練習。「詳しくは説明するのが難しくて無理だけど、インパクトがなかった。インパクトがあるショットを今週できて、すごくいい感じ」と笑みを浮かべた。

この日は姉の２７歳の誕生日。朝にＬＩＮＥで「おめでとう」と祝福のメッセージを送った。プレゼントは僕のお金で勝手に姉が買うスタイルです。前回はいっぱい買いすぎで覚えてない」と苦笑。一方で、力の誕生日に逆パターンは「絶対にない」と明かし、「しょうがないです。僕は後で生まれたんで…」とニヤけた。

プロ１年目だった２２年大会に初優勝を飾った。「いい思い出ある。いいイメージでゴルフできてるし、飛距離も生かして、バーディーをたくさん取りたい」。ツアー屈指の飛ばし屋は、週末に逆転の通算３勝目を狙う。