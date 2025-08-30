元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が29日深夜に放送されたABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。現役時代にコーチから言われた言葉により3球三振してしまったワケを明かした。

現役時代に日本ハム、オリックス、阪神の3球団を渡り歩き、19年間プレーした。通算1755安打、打率・297、171本塁打、300盗塁に加えてベストナイン5回、ゴールデングラブ賞7回と走攻守そろった選手だった糸井氏。

だが、プロ野球関係者やファンからは「体は超人。頭は宇宙人」と言われていたと紹介された。「先生サポート」役として出演していた伊集院光が「なぜ宇宙人と言われているのか。糸井さんは何も考えないで即答。言われるがままに行動しちゃう。宇宙人というか、ピュアだからそれが周りから見たら“何かぶっ飛んでんな”っていうことになってしまう」と説明した。

これに糸井氏は「ピュアなんです」と被せて笑いを誘った。続けて「昔コーチの方に打席入る前に“糸井、何も考えずに白い球だけを打て”って言われて…。何も考えずにって何だろう?って思いながら打席に入って、“何も考えずに”ってそれを考えすぎて3球三振しました」と振り返って笑いを誘った。