◆米大リーグ ドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２９日（日本時間３０日）、３度目のリハビリ登板を終えてチームに再合流した。本拠地・Ｄバックス戦を前にランニングなど、調整を行った。

右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしている佐々木は、復帰後３度目のリハビリ登板となった２６日（同２７日）には、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、４回途中で７５球を投げて、５安打３失点、４奪三振、２四球。最速は９８・８マイル（約１５９・０キロ）だった。

２７日（同２８日）の試合前に取材に応じたロバーツ監督は「登板ごとに良くなっているそうだ。実際に映像はまだ見ていないが、次週にもまた投げると思うし、その後は我々に戻すことを含め、現実的な議論になると思う。だからもう一度登板して、その後に話し合うことになるだろう」と、次回登板後に本格的にメジャー復帰について議論する見通しを明かしていた。