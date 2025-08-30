じつに「2000年もの時間」が横たわる謎…温暖期の訪れから農耕が始まるまでの「空白の時間」にひそんでいた、衝撃の真実

「暴れる気候」と水月湖年縞掘削（3）

世界で9冊の稀覯書と…

年縞博物館の目玉展示のひとつが、セルビアの地球物理学者、ミルティン・ミランコビッチ（1879〜1958）が105年前に出版した『地球における太陽放射のリズムとその氷河期問題への応用』（『Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire』1920年）で、世界に9冊しか残っていないと言われる稀覯書（中川毅さんの所蔵本）だ。

ミランコビッチは、地球の地軸の傾きの変化による日射量の増減によってくり返される氷期、温暖期という数万年ごとの気候変動を数学で解き明かした天才科学者で、その寒暖の繰り返しは「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれる。中川さんは、年縞博物館のゲストに対してそのミランコビッチの業績を時に30分も語りつづけることがあるが、「暴れる気候」では、そのミランコビッチ・サイクルの特定のフェーズのリンクが浮かび上がるかもしれない。

「時計合わせ」と「橋渡し」

という「暴れる気候」プロジェクトを、引き続き中川毅さんに聞きます。

――中川さんの業績は、水月湖の年縞によって、超正確な「年代のモノサシ」を手にしたことにあり、その世界貢献は地元や福井県の誇りと言われています。

中川 うーん、「年代のモノサシ」は僕にとっては下準備にすぎないんです。「年代のモノサシ」はあくまでも「道具」。その「年代決定のモノサシ」を得たことで、次の課題への取り組みが始められたんです。

――次の課題？

中川 ひとつは、年縞から古気候の情報を取り出すため、年縞に含まれる花粉を徹底して調べること。これは、僕が数年間、毎晩、顕微鏡をのぞいて調べてきた仕事です。もう一つが、グリーンランドと水月湖の時計を合わせる作業です。

グリーンランドの氷床の「縞」の1万年前が水月湖の縞の1万年前とぴったり同じ時間である保証ってなかったんですが、このすり合わせ作業をスウェーデン、ルンド大学（スウェーデン南部、スコーネ県ルンド市）のフロリアン・アドルフィという天才的な科学者が続けています。

彼は、グリーンランドの氷に含まれている放射性同位体「ベリリウム10」（半減期は139万年） と水月湖に含まれている「炭素14」（半減期は5730年）の同期を比較し、水月湖年縞の1万年前はグリーンランドのデータの1万年前よりも65年古いことを突き止めたんです。

――水月湖年縞の「時計」がより正確だったために、グリーンランドのデータが修正され、より正確なデータにできた？

中川 まさに。それによってグリーンランドのデータの価値が大きくなりました。

水月湖などの「炭素14」（放射性炭素年代測定）の精度がだいぶ上がってきたおかげでもあるんです。忘れてならないのが、鍾乳石の年代測定で使われてきたウラントリウム法（放射性同位体トリウム230、半減期は7万5000年）の精度が上がってきたことも大きいんです。

2018年にフロリアン・アドルフィが、グリーンランドと鍾乳石の間に橋をかけてくれたんですが、鍾乳石と水月湖の間には僕たちがすでに橋をかけていたので、グリーンランド、鍾乳石、そして水月湖年縞という3つの時計すべてに橋がかかった。さらに、2020年には海底の堆積物の時計と水月湖年縞の時計にも橋がかかりました。これらの架け橋は、まだまだ課題はありますが。

――1万年前の時計精度の誤差が65年と突き止めたって、すごい話だわ。

中川 1mのモノの長さであれば誤差6mmです。6mmという誤差は工学や物理学の世界では桁違いに大きく論外とされますが、地質学の世界では「けたたましいほど」の大成果なんですよ。こういう精度の高い時計が手に入ったことが、『暴れる気候』と人類の過去・現在・未来』のプロジェクトの出発点なんです。

――高精度の時計を手にした中川さんとしては、取り組みたい課題は山とあって、まずはどの時代に絞って何を調るかの選択に迷ったのでは？

中川 そうです。掘削で得てきた7万年分もの水月湖の年縞の全期間を調べるのは大変なので、まずは最終氷期（新生代更新世、11万年前〜1万5000年前後）の終わり頃である1万6000年前から1万年前までの間から手をつけることにしました。その氷期の終わり頃をていねいに見ると、ガーンと温かくなる事件があったことがわかったからですが、何と、そのその事件のタイミングが、日本の方がおよそ200年早かったんですよ。

――その寒暖の差、200年は何を意味する？

中川 世界の温度分布がおかしなことになったので、大気の循環が乱れたんです。その後、ユーラシア大陸の西側も温かくなるが、今度は気温が高くなりすぎて逆になる。それがまた大気の循環を不安定にした。そういう時代が1000年ぐらい続いていた。

――地質時代で「200年」の違いがわかるなんて、半世紀前の地質学者が聞いたら泡吹いて気絶します。

中川 うん、気絶しますね。そういうことがわかったのも『暴れる気候』が目指す視点につながったんです。これまで地球温暖化議論は、温かい時代か寒い時代かの話だけだったでしょ。誤解されるといけないのであくまでも個人的な意見ですが、温かいか寒いかは、人間にとってさほど切実な問題じゃないと僕は思っています。

――時節柄、危ない意見…。

中川 日本の年平均気温は17.6度C（2024年）ですが、赤道直下のシンガポールの年平均気温は日本より10度C以上高い26度C〜29度Cです。一方、地球最北の都市であるノールウェイのロングイェールビーンの年平均気温は約-0.7度C。人間は、こういうふうに猛暑の地でも極寒の地でも、知恵を出して定住し、都市まで創り繁栄してきたわけですから。

――私はブラジルのアマゾン熱帯雨林地方に20回ほど行っていますが、日中の密林内の気温は38度C、湿度100%近い日々を経験してきました。でも、住んでいる人たちは、「夜はぐっと涼しくなるし、ここはとってもいいところだよ」と言ってましたね。

繰り返し「殴られた」マヤ人

中川 人は極端な気候帯でもなんとか生きていける。僕たちがマヤ文明に着目している理由も同じです。マヤ文明の都市が多い中米のユカタン半島は気候がとても多様です。砂漠のような高温乾燥地もあればビシャビシャの熱帯雨林まであるが、マヤ遺跡はそれらあらゆるところにある。それは、気候が大きく変わってもマヤ人は暮らしぶりを変える、住む場所を変えることによって順応してきたからと言われています。

温暖化も寒冷化も暮らしぶりを変えれば対応できる。温暖化が進んだ日本が暮らしぶりを熱帯地方並みにしたとしても、ノスタルジーの問題はあるかもしれないがサバイバルの問題にはならないんです。

――でも、マヤ文明は気候変動によって衰退したと言われれますが？

中川 その問題に切り込んだドイツ人科学者がいます。2001年頃の論文ですが、中米の年縞をていねいに調べたところ、そのマヤ文明衰退の前段階には乾燥化が進んでいることがわかった。乾燥化が進んでも、さっき話した理屈で人は生き抜くことができる。乾燥化の進展は大きな問題ではない。ところが、9年間に6回干ばつが襲うとか、3年続けて干ばつが繰り返すなど短い時間の中で繰り返し「殴られる」ようなことが起こったことでマヤ文明は衰退したと、その論文は伝えたんです。

私の「暴れる気候」というフレーズは、まさにそれなんです。

極寒でも熱暑でも、それが長期間安定して続けば生き抜けるが、「暴れる気候」が短期間に見舞えば人類のサバイバルを不可能にするぞ、と。

――「繰り返し殴られたこと」は水月湖の年縞でも読み取れた…。

中川 人間が農耕を始めたタイミングは寒い時代が終わり温暖期に入ったからと思うかもしれませんが、違うんです。水月湖の1万年から1万6000年前のデータを見ると、温かい時代に入ったのに農耕の開始は、その端境期からざっくり2000年ほど遅れているんですよ。温かい時代に入った最初の1000年は、まだ狩猟採集の生活を続けていた。なぜか。温かい時代に入った最初の1000年は「暴れる気候」だったからです。2000年過ぎてやっと安定した「暴れない気候」になったので農耕を開始できたんです。

繰り返しになりますが、来年の夏が今年の夏と同じ気候である可能性が高く、それが続くとわかって初めて灌漑（かんがい）などのインフラ整備が無駄にならないという保証が得られる。その「保証」によって人間は、農耕と定住に向けて大きく舵を切り、文明を築き繁栄してきた。

ということを、僕は水月湖の年縞の解析で自信をもって言うことができるようになり、2021年に『Global and Planetary Change』に論文を発表したんです。

【オリジナル論文・2021年7月】

『The spatio-temporal structure of the Lateglacial to early Holocene transition reconstructed from the pollen record of Lake Suigetsu and its precise correlation with other key global archives: Implications for palaeoclimatology and archaeology』

（Global and Planetary Change誌 202巻）

【日本語版論文・2023年2月】

『水月湖年縞堆積物の花粉分析と精密対比によって復元された晩氷期から完新世初期にかけての気候変動の時空間構造─その古気候学的および考古学的意義─』

（「第四紀研究」第62巻）

――2018年の年縞博物館の開館の翌年でしたか、「年縞研究の集大成論文の執筆に集中しているので、投稿を終えるまで何もできないのでよろしく」と話していましたね。「オランダの雑誌が招待してくれたけど、期限に1日でも遅れたら受け付けないと言われているので」と。

中川 「暴れる気候」と「暴れない気候」の時代の切り替わり時が、農耕の開始と対応していると強く確信したのは、2019〜2020年頃です。先に話したスウェーデンのフロリアン・アドルフィが世界の時計合わせの仕事をしてくれたことが大きいんですが、考古学の世界でも栽培化や農耕の開始年代について、ぼやけたままだったフォーカスがハッキリしてきたことも重なっています。

（続く）

