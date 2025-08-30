テレビ番組のお見合い企画で出会った夫と結婚して32年。3人の子どもを育て上げたハイヒール・モモコさん。2歳で両親が離婚、高校は1年で中退して暴走族に入ったという生い立ちを経て、夫婦2人の生活になった今、思うことは── 。（全4回中の1回）

【写真】特攻服にハチマキまで「バリバリに気合いが入った」ヤンキー時代のモモコさんも（3枚目/全19枚）

2歳で両親が離婚し、高校1年で中退

多忙のなか、大阪から新幹線で取材現場に駆けつけてくれたモモコさん

── 関西を拠点にテレビや舞台で長年活躍してきた漫才コンビ・ハイヒールのモモコさん。芸人として第一線を走り続けるいっぽうで、プライベートでは3人のお子さんを育ててきたお母さんでもあります。そんなモモコさんですが、幼少期にはどんなご家庭で育たれたのですか？

モモコさん：2歳のときに両親が離婚して父に育てられました。でも、小学校2年で父が再婚して、厳しい義母との生活が始まったことで、家の空気がガラッと変わってしまって。かわいがってくれた祖母やお手伝いさんがいなくなり、安心できる居場所がなくなってしまったんです。

── 重苦しい空気のなか、子どもだったモモコさんはどんなふうに過ごされていたのでしょう？

モモコさん：誰にも頼れないなら、自分でなんとかするしかない、という意識が芽生えたのでしょうね。「私がこの家の重苦しい空気をなんとかせな」と、おどけて笑わせ役に回っていましたね。周りの顔色をうかがって、「みんな大丈夫？」「機嫌悪くない？」って。みんなに笑顔でいてほしかったんです。

── 人を笑顔にしたいというその気持ちが、お笑いへの原点だったのかもしれませんね。

モモコさん：もしかしたら、そうかもしれませんね。その後、中学2年で実の母に引き取られて生活がガラッと変わったことで、一気に自由になり、その反動が出てしまったんです。高校も1年で辞めて働きはじめて、暴走族に入ってバイクで走り回ったりしていましたね。

── そこから、なぜお笑いの世界へ？

モモコさん：当時、東京の代々木公園付近で踊っている「竹の子族」にあこがれていて、どうしても東京に行ってみたかったんです。交通費をタダにするために、友達と素人参加型のお笑い発掘番組に出ることにしたのがきっかけでした。

だから最初は芸人を目指していたわけではなかったんですよ。でも、その番組を観た吉本の方が「うちに学校あるから来ないか」って誘ってくれて、NSCの1期生になりました。同期には、ダウンタウンやトミーズがいます。

── モモコさんといえば、元ヤンエピソードでも有名ですが、実際どんな感じだったんでしょう。

モモコさん：当時は「なめ猫」という暴走族の身なりをしたキャラクターが大ブームで、ヤンキー全盛期。私は流行りものが好きなので、時代の波に乗ってただけなんです。雑誌やマスコミもよく取材に来てましたね。子どもに暴走族時代の写真を見られたときは、「これ、ハロウィンやで」ってごまかしましたけど（笑）。

よくメディアに「当時のやんちゃな写真出して」ってお願いされるのですが、「コンプラ的にちょっとこれは…」って断られることが多くて（笑）。時代のせいだけじゃなくて、まあ、若かったんやなと、今では笑い話です。

結婚生活はまさか30年も続くと思っていなかった

中学、高校時代はヤンキーだった時代もあった

── 今年で結婚32年目。お相手との出会いは、なんとテレビ番組の公開お見合い企画だったそうですね。

モモコさん：そうなんです。うつみ宮土理さんが司会をされていたバラエティー番組で、私と久本雅美さんがカップル紹介コーナーを担当していたんですが、参加者のあまりのアツアツぶりに「うちらも彼氏が欲しい！」って思わず叫んだんです。

ちょうど6年つき合っていた彼氏と別れてフリーの時期でした。それがきっかけで、まさかのお見合い企画に発展。75通の応募のなかから3人を選び、番組中で対面したんです。最初は1回きりの企画かと思っていたら反響が大きく、その後のデートの様子も撮影することになりました。

── そこからすぐにおつき合いが始まったのでしょうか？

モモコさん：いえ、そのときはいったんそこで終わったんです。でもその後、たまたま遊びに行ったニューハーフのお店「ベティのマヨネーズ」で彼とばったり会って。「私が来ることを聞きつけて来たのかな。まさか追っかけ…？」って、最初の印象は最悪でしたね。

あとから聞いたら本当に偶然だったらしいんですけどね。そこから店で顔を合わせるうちに挨拶を交わすようになって。ある日、店が満席で仕方なく一緒に座ったら、代金を彼が払ってくれたんです。そこで一気に「すごいいい人やん！」って印象がよくなったんです。私、おごりに弱いんですよ（笑）。それがきっかけで、少しずつ距離が縮まって一緒に遊びに行くようになりました。

ただ、お見合い企画での出会いが世間で知られていたので、デートしているところを見られて冷やかされるのが恥ずかしくて。「マクドナルドのドライブスルーでええよ」と提案したら、「芸能人なのに意外と堅実なんやな」って肯定的にとらえてくれたみたい。こっちは単に見られたくなかっただけなんですけどね。

── 「ビビッときた」とか、そういうロマンティックな始まりではなかったのですね。

モモコさん：ちょうど彼も長くつき合っていた彼女と別れたばかりのタイミングで、番組を観て「友達ぐらいになれたらいいな」と思って応募したみたいです。2人で出かけるようになって「つき合ってほしい」と言われて。でも「もう28歳やし、次につき合う人は結婚やと思ってるから」と答えたら、「なら、結婚して」と。番組で出会ったのが5月、つき合い始めたのが10月。その3か月後に結婚したんです。

── スピード婚ですね。背中を押したきっかけがあったのでしょうか？

モモコさん：もちろん彼の人柄に惹かれたのがいちばんの理由です。でも、もうひとつ大きかったのが、大阪でメイクの会社をやっている親友の言葉でした。彼女は占いが得意なんですが、「彼と結婚したら一生お金に困らへんよ」と（笑）。

披露宴では、「頑張って3年は持たせます。もしダメだったら…ご祝儀返します」と挨拶しました。3年経ったときに「お金戻ってこうへんのか」って周りから若干ガッカリされましたけど。でも、まさか自分でも30年も続くとは思ってなかったですね。

3人の子どもが巣立ち夫婦2人になった今

── SNSでも夫婦仲睦まじい様子がうかがえますが、別行動が多いからか「実は仲が悪いのでは？」と言われることもあるとか。実際どうなのでしょう？

モモコさん：相方（ハイヒール・リンゴさん）が漫才で「ここは仮面夫婦やで～」とか言うもんやから（笑）。たしかにお互い友達が多いし、忙しいから別々に行動することが多いんですけど、実際、仲はすごくいいと思いますよ。30年一緒にいて思うのは、彼は本当にいい人。私にはすごく合っていましたね。

── 今年4月からいちばん下の娘さんが就職し、お子さん3人がそれぞれ巣立たれたそうですね。ご夫婦ふたり暮らしになって、何か変化はありましたか？

モモコさん：最初は「2人きりなんてイヤやな」と思ってたんです。もちろん夫のことが嫌いなわけじゃないですよ。ただ、30年間ずっと子どものいる生活をしてきたので、急に2人きりってどうなんやろうって。ところが実際に子どもが家を出てからも、生活はほとんど変わらなくて、むしろ拍子抜けする感じ。

もともと別行動が多いので、朝食のときに顔を合わせるくらい。夜は夫がちゃんこ屋さんをやっているので食事も別々。休みの日も、それぞれ友達と出かけたりしているから、一緒にいる時間って実はそんなに多くないんですよね。予定を伝えあっても、お互いすぐ忘れちゃう干渉しあわない関係が、私たちには合っているんでしょうね。

── 無理をせずにいられることが、長続きする秘訣なのでしょうかね。

モモコさん：もちろんお互いに小さな不満はあるでしょうけれど、それよりも自分の楽しみを優先しているから、あまり気にならないんです。ただ、ひとりの時間を楽しむためにはお金も必要ですから、お互いに一生懸命働いてますね。とくに私はお買い物が大好きなので。

── つまり、お財布は別々でいらっしゃる？

モモコさん：はい、別ですね。外食のときも、どちらかが払えば「ごちそうさま」と言います。家のローンは私が、光熱費は夫が払っています。うちは基本的に「自分のことは自分でやる」スタイルで、彼も「嫁さんなんだから家のことやってよ」なんて言わないですし、私も無理せず自然体で過ごしてます。このやり方で私たち夫婦はバランスがとれているんだと思います。

…

結婚して3人の子どもに恵まれたモモコさん。しかし出産当時はまだ共働きが多くなかった時代。周囲にもロールモデルがおらず、苦労も絶えなかったそうです。しかし周囲の支えもあり、3人の子どもを立派に育て上げました。当時のマネージャーは、周りが誰も結婚していなかったうちから、おむつ替えなどの育児が完璧にできたので、結婚した際に奥さんから大変感謝されたそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／ハイヒール・モモコ