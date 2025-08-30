¡Ö¤«¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ï¡Ä¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö¤¬¡È¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡É¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¾å¤¬¤ë¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¹ðÇò
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à5-0³ÚÅ·¡Ê29Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡Ë
2ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò·èÄêÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë8¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿åÃ«Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤Î¥í¡¼¥Ö¤ò±©¿¥¤ê¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¿åÃ«Áª¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï1ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿åÃ«Áª¼ê¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£µå¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡Ö¤«¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö1¡¦2¡¦3¡¦¥¸¥§¥Ã¥·¡¼¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¿åÃ«Áª¼ê¡£¡ÖÌÀÆü¤â¥Ö¥¤¥Ö¥¤¹Ô¤¯¤Ç¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£