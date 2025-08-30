お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。「アジフライ定食」を頼んでしまう訳を明かした。

岩井は「絶対食べたいわけじゃないけど、頼んじゃうメニュー」について「アジフライ」と語った。

その理由を「定食屋に行って、アジフライ定食があったら“おっ”って頼んだりするんですけど。頼んだら、みんな“いいの頼むね”みたいになるじゃないですか」と言うと、「千鳥」の大悟も「名前強いよね。カッコもいいしな、何かな」と賛同した。

しかし岩井は「でも、味の評価の中に、ノスタルジーとか、店の評価とか入ってないですか？本当の評価の美味しさになってなくないですか？」疑問を呈し、大悟も「うまいけどね。うまいけど、プラスアルファはちょっとあるね」とうなずいた。

また、岩井はメニューを決めるときに「俺、飲まれちゃうんですよ」と明かし「結構飲まれてて、自家製とか書いていたら、普段飲まないのに自家製サングリアとか頼んでいる時がある」とした。

一方相方の澤部佑については「澤部は全然飲まれないんです」と語ると、澤部も「俺は食べたいものしか頼まない。意外とそうなんです」と語った。