ルシードエルがリニューアル♡「Re:シリーズ」で艶髪へ

髪のうねりやダメージに悩む女性へ朗報です。株式会社マンダムの「ルシードエル」は、2025年8月25日より「質感再整シリーズ」を全面リニューアルし、新たに「Re:(アールイー)シリーズ」として登場しました。サロン発想のケアと最新の毛髪研究を融合し、艶やかでまとまりのあるストレート髪へ導くラインナップ。香りや使い心地も進化した、新ヘアケアシリーズに注目です♡

髪悩みに応える充実のラインナップ

リペアシャンプー 380ml・つめかえ300ml



リペアトリートメント 380g・つめかえ300g



リペアシャンプー＆トリートメント1DAYトライアル 10ml+10g



リペアヘアマスク 200g

1DAYトライアル10g

リペアヘアオイル 90ml



リペアヘアミルク 90g



新「Re:シリーズ」にはシャンプー、トリートメント、スペシャルケアのマスクや1DAYトライアル、仕上げのオイルやミルクまで勢ぞろい。

デイリーから集中ケアまで揃っているので、自分の髪悩みに合わせて選べるのが魅力です。

艶とまとまりを生む注目成分

「Re:シリーズ」には酸熱ケア成分レブリン酸を最高濃度※で配合。熱を味方にしてダメージを補修し、毛先まで艶やかにまとまります。

さらに、毛髪補修成分ケラチンアミノ酸や保湿成分スクワランも加わり、しなやかな質感へ導く処方に。毎日のアイロンやドライヤーの熱ダメージから髪を守り、サロン帰りのような美しさをキープします。

香りはキンモクセイ×グレープフルーツで、爽やかさと華やかさを両立♪

※アールイーシリーズ内

毎日のケアをサポートする使い心地

シャンプーはクッション泡で摩擦を抑え、カラー持ちをサポート。トリートメントは潤いキープ成分でしっとり感を持続。

ヘアマスクは週1～2回の集中ケアで蓄積ダメージを補修し、スペシャルケアにぴったりです。仕上げのオイルはさらりとツヤを与え、ミルクはしっとり柔らかに仕上げます。

豊富な選択肢で、なりたい髪に合わせたケアが楽しめます。

リニューアル「Re:シリーズ」で理想の艶髪へ♡

日々の紫外線や熱ダメージ、乾燥で髪がまとまりにくいと感じているなら、新しく生まれ変わった「ルシードエル Re:シリーズ」が心強い味方に。

シャンプーから仕上げケアまでトータルで揃うラインナップは、毎日の美髪習慣をアップデートしてくれます。

自宅でサロン級の艶とまとまりを叶える新シリーズで、この秋冬はもっと自信の持てるヘアライフを楽しんでみませんか？