¥Ë¥»¥³³¤Á¯Ð§1.2Ëü!¤³¤Î¹ñ¤Î³°¹ñ¿Í¶²ÉÝ¾É¤ÎÀµÂÎ
³¤Á¯Ð§1Ëü2000±ß¡ª¡ªËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤Î°ìÉô¤Ï»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¥Ð¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÀèÆü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤¬¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Í¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¡£Ãë´Ö¤Ï½ë¤¯¤Æ¤â¡¢Í¼Êý¤«¤é¤ÏÉ÷¤¬¿á¤¤À¤·¤Æ¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Ä«¤Î¶õµ¤¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¼¾ÅÙ¤âÄã¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¥³¡¼¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¡£ºú¤È¥¤¥¯¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¤´µ¡·ù¤Ç¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÉáÃÊ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÆâÃÏ¡ÊËÜ½£¡Ë¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¤º¤ë¤¤¤¾¡¢ËÌ³¤Æ»¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡Ö¥É¥ó¥Ú¥ê¡×¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥»¥³¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤«¤â
º£²ó¤ÏÏÃÂê¤ÎÃÏ¡¢¥Ë¥»¥³¤ËÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ1Çñ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Âçµó¤·¤ÆÍè¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ç2»þ´ÖÄøÅÙ¡£»ÙãôÆ¶Ìì¹ñÎ©¸ø±à¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÍºÂç¤Ê¡Ö¤¨¤¾ÉÙ»Î¡×¤³¤ÈÍÓÄý»³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤±¤Ã¤·¤Æ¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹ËüÉô±Ø¤È¿·¾®Ã®±Ø¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¶æÃÎ°Â¡Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë±Ø¡×¤¬ºÇ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
²Æ¾ì¤Î¥Ë¥»¥³¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªÅ¹¤âÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¸«¤«¤±¾å¤Î³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥Ë¥»¥³Ä®¤Î¿Í¸ý¤Ï5000¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯Áý²ÃÃæ¡£ÊÌÁñÍÑ¤Î°ì¸®²È¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Æ¬¹¹ð¡Ê±Ñ¸ì¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö110Ê¿ÊÆ1²¯5800Ëü±ß¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯µ¤¤Ê¤ªÃÍÃÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤ì¡¢¤ªÃë¤Ç¤â¡¢¤È¼þ°Ï¤Î¤ªÅ¹¤òÎä¤ä¤«¤¹¤È¡¢¡Ö1Ëü2000±ß¤Î³¤Á¯Ð§¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ë¥»¥³¤Ï±½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÉ®¼Ô¤¬¤½¤ó¤ÊÅ¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢1700±ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ì£¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤ë¤Ë²¿¤è¤ê¡Ö¥Ë¥»¥³¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¡ÊÄÌ¾Î¥»¥³¥Þ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1ËÜ3Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥Ú¥ê¡×¤ä¤é¡¢¿ôÀé±ß¤Î¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¯¤À¤ó¤Î¥»¥³¥Þ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»º¤Î1ËÜ500±ßÁ°¸å¤Î¥ï¥¤¥ó¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦³Êº¹¼Ò²ñ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ÐºÑ·÷¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£1¸Ä200±ß¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»¥á¥í¥ó¥½¥Õ¥È¡×¡Ê²Ì½Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ë¤òÇã¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³¬µé¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤·¤¿´¶¤¸¡×
¥Ë¥»¥³¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î¸µÆ±´ü¼Ò°÷¤Ç¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ËÌ³¤Æ»ºß½»¤ÎM·¯¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ê°ì±þ¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ·ÇºÜ¡Ë¡£¤³¤ì¤¾ËÌ³¤Æ»Ì±¡¢¿´¤Î¶«¤Ó¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³¤Á¯Ð§1Ëü2000±ß¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³¬µé¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥¡¼¤Î¥ê¥Õ¥È·ô¤â¥Ë¥»¥³¤ËÄà¤é¤ì¤ÆÆ»Æâ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤â°ÊÁ°¤ÎÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢½îÌ±¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÊÑÍÆ¡£ËÌ³¤Æ»Ì±¤À¤«¤é¥¹¥¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÂ¹À¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÇË²õ¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤È¤«¡¢¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤«¡¢³Î¤«¤ËÃÏ¸µ¤Ë¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ë¥»¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÈæ¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ì´¤â¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ªÃÇ¤ê¡×¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢·úÀß¸½¾ì¤«¤é²ð¸î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º£¤ä¤³¤Î¹ñ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¡ÖÉÔÌû²÷¤Ê»ö¼Â¡×¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤À¡£
Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Èë¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤ªÃÍÂÇ¤Á¾¦ÉÊ¡×¤Ï¼¡¡¹¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¡Ö°Â¡¦¶á¡¦Ã»¡×»Ö¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°Â¤¤½É¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Åê»ñÌÜÅª¤Î³°»ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ã¼ÔÁØ¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬³è¶·¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï3687Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤ï¤¬¹ñ¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î3Ê¬¤Î2ÄøÅÙ¤Î1301Ëü¿Í¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï±ß°Â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤¬¡Ö°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÆâÊÛ·Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¼èÆÀÎ¨¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î17¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö6¿Í¤Ë1¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£20Ç¯Á°¤Ï27¡ó¤Ç¡¢¡Ö4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡×¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅÄ¼Ë¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢¸½²¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝÍÎ¨¤ÏÌó5³ä¤À¤½¤¦¤À¡£
¤Ä¤¯¤Å¤¯ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤Ï³¤³°¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¡ÖÆâ¸þ¤¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¶¯¤¤Î©¾ì¤Î³°¹ñ¿Í¤Ø¤Îº¨¤ß¤ò°ã¤¦½ê¤ÇÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£½µ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£8·î20¡Á22Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTICAD 9¡×¤³¤È¡ÖÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ä¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ä¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¹ñÂ¦¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¯ÊóÆ»¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö°ÜÌ±¤òÂ¥¿Ê¡×¤È¤«¡ÖÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ï¤±¤Í¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éJICA¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¡¢É®¼Ô¤âÂ¿¾¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¹ñºÝ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ö¤Î¹â¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¤ËÍ»ÄÌ¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¤Í¡£
²¿¤è¤ê¤³¤ÎÆ°¤¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¡Ë¶¯¤¤Î©¾ì¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤ò¡¢¡Ê¼Â½¬À¸¤Ê¤É¡Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÆ¤ÓËÌ³¤Æ»¤ÎM·¯¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÁ´¤¬¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¶¦À¸¤äÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¾å°Ì¤Î³µÇ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÃÏ¹ç¤¤¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£³¤³°·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¦¤Î¤À¤«¤é¡×
ÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡Ê¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¡Ë¥Þ¥º¥í¡¼¤Î¡ÖÍßË¾5ÃÊ³¬Àâ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÍßµá¤Ï¡¢À¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤Ë±è¤Ã¤Æ¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤Í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ À¸ÍýÅªÍßµá¡§¿©Íß¡¢ÀÍß¡¢¿çÌ²Íß¤Ê¤ÉÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍßµá
¢ °ÂÁ´Íßµá¡§·ò¹¯¤ä·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ëÍßµá
£ ¼Ò²ñÅªÍßµá¡§²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÍßµá
¤ ¾µÇ§Íßµá¡§Â¾¿Í¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íßµá
¥ ¼«¸Ê¼Â¸½Íßµá¡§¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÍßµá
¡Ö´²ÍÆ¡×¤ò¼º¤¤¡¢À®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í
¤«¤Ä¤Æ·Êµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢£¤ä¤¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤â¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë»¦È²¤È¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¢¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡£¸½¤Ë²¶¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦M·¯¤Î»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¦¤¦¤à¡£
¤³¤Î»þÂå¡¢¡Ö´²ÍÆ¤µ¡×¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¼õ¤±¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¼¡¤ËËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¾®Ã®¤Ëµï¤ë¤Ï¤º¤ÎM·¯¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
31Æü¤Ï²Æ¶¥ÇÏ¤ÎºÇ½ª·èÀï¡¢¿·³ãµÇ°¡ÊG3¡¢¼Ç¥³¡¼¥¹¡¢µ÷Î¥2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£17Æü¤Î»¥ËÚµÇ°¡ÊG2¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¼ä¤·¤¤¥á¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢º£Ç¯¤«¤éÊÌÄêÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ã¤Ë¤Ï¡¢G1ÇÏ¤«¤é¿·¿Ê3ºÐÇÏ¡¢¼ÂÎÏÌÆÇÏ¤Þ¤Ç¥º¥é¥ê¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÔ´Ñ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Þ¡¼2000¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£2½µÁ°¤Î»¥ËÚµÇ°¤ÇÉ®¼Ô¤¬±þ±ç¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇÏ·ô¤òÇã¤Ã¤¿¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥µ¥Þ¡¼2000¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤Î2Æ¬¤¬13¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆ±»Î¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¾Þ¶â4000Ëü±ß¤Ï2Æ¬¤ÇÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿·³ãµÇ°¤Ï¤Ò¤Í¤Ã¤Æ7ºÐ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ
¤½¤³¤ÇµÞ¤¤ç¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤ÏÃæ1½µ¤Ç¿·³ãµÇ°¤Ë¤â½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢²¿Ãå¤Ç¤¢¤í¤¦¤È1¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤µ¤ì¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾Þ¶â¤ò´Ý¤´¤È¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°È¾å¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤Ï¡¢¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ý»³¸µµ¤µ³¼ê¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤·¤«¤·¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÖÁö¤é¤»¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌµÃã¤ÊÁ°Îã¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·³ã¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥Þ¡¼2000¡×¤Î¾Þ¶â¤ò²£¼è¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÏÊ¡Åç¤Î¼·Í¼¾Þ¡ÊG3¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÁ°»Ä¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢Àè¹ÔÇÏ¤Î¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤ë¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¤«¡£ÀÍÎÌ¤¬2¥¥íÁý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¾®ÁÒµÇ°¡ÊG3¡Ë3Ãå¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤ò¶¥¤Ã¤¿¤³¤ÎÇÏ¤â´û¤Ë7ºÐÇÏ¡£¤¤¤Ä¤â¹¥Áö¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤¼¤«½Å¾Þ¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¡ÖÁ±Àï¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿Íµ¤Çö¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·³ã¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°È¾å¤Ï¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡£º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±þ±çÇÏ·ô¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÃ±Ê£¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£
