「交渉が一時的に停滞」日本代表落選の25歳アタッカー、欧州名門への移籍は難航と現地報道。元マンUの指揮官が電撃解任でさらなる苦境か…
先日、個人合意報道が出たが、その後のクラブ間交渉は芳しくないようだ。
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗は、「体調不良」を理由にチームにいまだ合流せず、開幕から欠場が続いている。現地メディアは、移籍を希望する中村と、それを認めないクラブが対立していると報じている。
そんななか、８月20日に、フランスの大手紙『レキップ』が、トルコの名門ベシクタシュが、日本代表アタッカー獲得のために、S・ランスに1500万ユーロ（約25億円）のオファーを出した」と報道。その４日後には、複数のトルコメディアが「個人合意に達した」と伝えた。
だが、現地メディア『POLITIKA』によれば、「ベシクタシュは日本人左ウインガー、中村敬斗に正式な移籍オファーを出した。しかし、交渉は難航している」という。
「交渉は今のところ希望通りの水準に達していない。ファンは熱心に進展を見守っているが、両クラブ間の交渉は不透明だ。移籍プロセスを綿密に進めているベシクタシュの経営陣は、日本人選手に対して正式なオファーを提出した。しかし、相手クラブはオファーがまだ十分ではないと判断し、交渉は一時的に停滞している」
同メディアは「ベシクタシュは中村の移籍を強く希望しており、経営陣は同選手へのオファーを見直す可能性がある。コーチングスタッフも彼をチームに迎え入れたいと考えている。攻撃陣にスピードとテクニックを兼ね備えた選手を加えたいベシクタシュは、獲得に全力を注いでいる」とし、こう続けている。
「正式な移籍合意にはまだ至っていないものの、ベシクタシュは中村敬斗をイスタンブールに移籍させるという目標を諦めていない。両者は今後数日中に交渉を再開し、移籍条件を見直すと予想されている」
ただ、そのさなか、ベシクタシュのオレ・グンナー・スールシャール監督は28日に解任。中村の獲得を望んでいたとされる元マンチェスター・ユナイテッド指揮官の更迭で、補強が白紙になる可能性もある。
９月シリーズの日本代表からも落選したアタッカーは、ますます苦境に立たされるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
