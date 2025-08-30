自民党で参院選惨敗の総括の議論が進むなか、臨時総裁選の実施を求める動きが加速している。

２９日には複数の副大臣が賛成を表明し、政府内でも政治の停滞への危機感が広がる内情が浮き彫りになった。所属議員に圧力をかける石破首相（党総裁）側の手法も裏目に出て、反発した議員を賛成に回らせている。（三沢大樹、鷹尾洋樹）

「政党のリーダーにとって選挙の結果は正統性の最も強力な源泉だ。リーダーシップの正統性が大きく揺らいでいる」

小林史明環境副大臣は自身のＸ（旧ツイッター）でこう訴え、「組織の麻痺（まひ）」を回避するために、総裁選の前倒し実施を求めると明言した。首相周辺が「（臨時総裁選に賛成する）政務三役は辞表を出さないと筋が通らない」と語っているとの報道に触れ、「必要なら副大臣を辞して手続きを行いたい」と決意を示した。

２８日には神田潤一法務政務官が辞任の上で臨時総裁選に賛同する可能性に言及した。両氏は岸田前首相が率いた旧岸田派に属した。同派は昨年の総裁選の決選投票で大半が首相支持に回り、石破内閣の誕生を後押しした。「石破降ろし」と距離を置く議員が多かっただけに、「総裁選実施に向け、うねりを起こす動きだ」と受け止める向きが多い。

旧茂木派も２９日に会合を開き、副大臣と政務官を含む約１０人が対応を協議した。笹川博義・農林水産副大臣は記者団に「（臨時総裁選に）反対する人はいなかった」と強調した。

賛成派の立場表明が相次ぐ背景には、首相側の姿勢に対する不信感の高まりがある。政務官の一人は「首相周辺が『賛成する政務三役は辞任しろ。次の選挙で公認しない』と言っていると伝わってきた」と憤る。総裁選の要求書面を指定日時に持参させる方式についても「テレビカメラにさらす思惑だ」（閣僚経験者）との批判が出ている。

政務三役の辞任ドミノが起これば、政権の足元はさらに揺らぐ。首相に近い平デジタル相は２９日の記者会見で「（賛成しても）役職を辞める必要はない」と述べ、沈静化を図った。だが、岩屋外相は「いやしくも政府で仕事をしている以上、（賛成なら）しかるべく行動されて当然だ」と賛成派をけん制し、首相擁護派の足並みはそろっていない。

かつて首相が率いた派閥に所属した山下貴司・元法相はＸに「政権からの圧力を最も憎んでいたのが旧石破派だった」と投稿した。議員らは、９月２日に示される総括と、首相ら執行部の責任の取り方を注視している。ベテランは「首相らが責任回避の姿勢を続ければ、臨時総裁選への賛同に、様子見の議員が雪崩を打つ可能性がある」と指摘した。

新潟県連 賛成へ

自民党新潟県連は２９日、所属県議団による会合を開き、総裁選の前倒し実施に賛成する方針を決めた。県連幹部によると、９月上旬にも正式に機関決定する。