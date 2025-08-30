Åìµþ¤Î¶â»ý¤Á¤¬Ž¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å¡Âð¤ò¹½¤¨¤¿³¹Ž£¤Î¼ÂÂÖ
ËöÊÂ½Ó»Ê¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¼óÅÔ·÷¡¢½»¤à¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¡£º£²ó¤ÏÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎËÜÈ¬È¨¼þÊÕ¤òÊâ¤¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÏÈ´·²¡¢Îò»Ë¤¢¤ë»û¼ÒÊ©³Õ¡¢½Â¤¯¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤µÊÃãÅ¹¤â¤¢¤ë¡Ä»ÔÀî»Ô¡¦ËÜÈ¬È¨¤Ï¤³¤ó¤Ê³¹
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤ÏÈ´·²¤È»×¤ï¤ì¤ë³¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¡¢½»¤à¿Í¤ÎÀ¼¤È¡¢³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö½»¤à¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²óÊâ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎËÜÈ¬È¨¡Ê¤â¤È¤ä¤ï¤¿¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¡¼¥ó¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤À¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊª¸ì¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿³¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¤Û¤ÜºÂ¤ì¤ëËÜÈ¬È¨±Ø
Æüº¢»ä¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¿ÀÊÝÄ®¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈ¬È¨±Ø¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2-16-13¡Ë¤Ø¤ÏÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤À¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÏËÜÈ¬È¨¤¬½ªÅÀ¤À¤«¤é¾è¤ê±Û¤¹¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢ËÜÈ¬È¨¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î±Ø¤¬»ÏÈ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ç¤â»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤ß¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤Û¤ÜºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
È¬È¨³¦·¨¤Ë¤Ï±Ø¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏµþÀ®È¬È¨±Ø¤À¡£¤½¤ÎÊÑÁ«¤ÏÂçÀµ´ü¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢µþÀ®È¬È¨±Ø¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1935Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤À¡£Æ±Ç¯¤ËJRËÜÈ¬È¨±Ø¤â³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â¡¢ÀéÍÕÊýÌÌ¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡Ë¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´¤¬ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¼Äºê±Ø¤«¤éËÜÈ¬È¨¤Ë±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤ËËÜÈ¬È¨¤Î½»¤ß¤è¤µ¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬É¬¤º¤¢¤¬¤ë¡£±ØÁ°¤Ç¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTOY¡Çs COFFEE¡Ê»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2-16-1¡Ë¡×¤Î¾®°æ¸ÍÅìÍÎÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤Û¤Ü1Ê¬¡ÖTOY¡Çs COFFEE¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖËÜÈ¬È¨¤Ã¤Æ¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡£ÅÔÆâ¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤¬ÊØÍø¤À¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ï±Ø¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ø¤È¼«Âð¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÅì¤Ë¾¯¤·¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥±¥³¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶¡Ê»ÔÀî»Ôµ´¹â1-1-1¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ø¤ÏÌµÎÁ¥Ð¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Çã¤¤Êª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖTOY¡Çs COFFEE¡×Å¹¼ç¤Î¾®°æ¸ÍÅìÍÎÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾®°æ¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¦¥µ¥é¤·¤Æ7Ç¯Á°¤Ë¡ÖTOY¡Çs COFFEE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÅ¹¤À¤¬¡¢¸·Áª¤·¤¿Æ¦¤òÃúÇ«¤ËßäÀù¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÃÏ¸µµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï±Ø¼þ¤ê¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âËÜÈ¬È¨¤ÏÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë³¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È½»¤à³¹¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¼ã¤¤¿Í¤Ê¤ó¤«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¾®°æ¸Í¤µ¤ó¡Ë
Æ¦¤òßäÀù¤¹¤ë¹á¤ê¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢³¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¡£¼Â¤ÏËÜÈ¬È¨¤Ï¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î1¹æÅ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤À¡£¸½ºß¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ø¤«¤é2¡Á3Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹¤¬¤¢¤ë³¹
ËÜÈ¬È¨±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤òÇØ¤Ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯Êâ¤¡¢±¦¤ËÀÞ¤ì¤ë¤ÈÈ¬È¨°ìÈÖ³¹¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹¶µ°éµÇ°´Û¡Ê»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2-6-5¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ð¸þ¤«¤¤¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡ÖÅÚÃ«ÉÔÆ°»º¡Ê»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2-14-14¡Ë¡×ÂåÉ½¤ÎÅÚÃ«¹¬»Ê¤µ¤ó¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹³°´Ñ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤³¤³¡Ê¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹¡Ë¤Ï2000Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤ÎÀµ³ÀÂÙÉ§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î¸¦½¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
ÅÚÃ«ÉÔÆ°»º¤Ï1957Ç¯¤«¤é¤³¤ÎÃÏ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤ÎÅÚÃ«¹¬»Ê¤µ¤ó¤Ï³¹¤ÎÀ¸¤»ú°ú¤À¡£
Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼èºà¤«¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éË»¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È½Â¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¡¡¢Î©¤ÁÏÃ¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢³¹¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î1¹æÅ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1967Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦È¾À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Í¡£ËÍ¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢Àµ³À¤µ¤ó¡Ê¥µ¥¤¥¼¥ê¥äÁÏ¶È¼ÔÀµ³ÀÂÙÉ§¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂç³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éË»¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë³¹¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÚÃ«¹¬»Ê¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2000Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª·ï¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢ÍýÏÀ¤Ë¤è¤ê·ÐºÑÌ±¼ç¼çµÁ¤ò·Ç¤²È¯Å¸¤¹¤ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥äÈ¯¾Í¤ÎÂè1¹æÅ¹¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤È¼Ò²ñ¹×¸¥´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾Ò²ð¤·Ë¬¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î²ÁÃÍ¤È¤·¤Ð¤é¤·¤µ¤ÎÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡×
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï2025Ç¯¤Î6·î¤«¤é°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¥Õ¥©¥Ã¥«¥Á¥ª¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÇÀÇ¹þ¤ß300±ß¤È¤¤¤¦¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¦ÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÊ¡»ã¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä1¹æÅ¹¶µ°éµÇ°´Û¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥´ë¶È¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤âÃ±¤Ê¤ëÈÎÂ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÇ°¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
1¹æÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤¿¤¬ËÜÈ¬È¨¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä ËÜÈ¬È¨ËÌ¸ý¥Ñ¥Æ¥£¥ªÅ¹¡×¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Å¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÅÚÃ«ÉÔÆ°»ºÂåÉ½¤ÎÅÚÃ«¹¬»Ê¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Î©ÃÏÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊµÈ¾Í»û¡×
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÈ¬È¨¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤Í¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Î¼«Âð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
±Ø¤«¤éËÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·Êâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ø³ë¾þÈ¬È¨µÜ¡Ê»ÔÀî»ÔÈ¬È¨4-2-1¡Ë¡Ù¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤½¤ó¤Ê²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃ«¤µ¤ó¤ÏËÜÈ¬È¨³¦·¨¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÅìµþ±Ø¤«¤é¤À¤È¡¢ËÜÈ¬È¨¤Þ¤Ç¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤¤¤¦¤ÈµÈ¾Í»û±Ø¤Ê¤ó¤«¤È¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÄÚÃ±²Á¤Î²Á³Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤º¤Ã¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
Â¿Ê¬¡¢ºÇ¹â³ÛÃÏÅÀ¤Ç¡¢ÄÚÃ±²Á150Ëü¡Á180Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤á¤Î¸Í·ú¤Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
°ìÊýÄÂÂßÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤À¡£
¡Ö1DK¡¢25Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤À¤È5Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£2LDK40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤À¤È12Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤äÃÛÇ¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»¤à¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
ËÜÈ¬È¨¤¬¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÈ¯¾Í¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¿·Æ»¾¦Å¹²ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆüËÜ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¡¼¥ó¥º
ÅÚÃ«ÉÔÆ°»º¤Î¤¢¤ëÈ¬È¨°ìÈÖ³¹¤ò±ØÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¸©Æ»202¹æÀþ¤Þ¤ÇÌá¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¿·Æ»¾¦Å¹²ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¥µ¥«¥¤¡Ê»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2-16-16¡Ë¡×¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¡¼¥ó¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¥¸¡¼¥ó¥º¹¥¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¥«¥¤¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÂåÉ½¤Î¼ò°æÎ´ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥È¥¸¡¼¡ÊEIGHT-G¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï1960Ç¯º¢¤Ë¹ñ»º¥¸¡¼¥ó¥º½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ»ºÀ¸ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤Èºî¶ÈÃå¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¤ä¤¹¤µ¡¢¤Ï¤¿´ÃÏ¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ÈÂÎ¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§Íî¤Á¤ä¤Ï¤¿´ÃÏ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·×»»¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¡¢Ë¥À½¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ò°æ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¥«¥¤¡×ÂåÉ½ ¼ò°æÎ´ÂÀ¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ò°æ¤µ¤ó¤ÏËÜÈ¬È¨¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÀÎ¤Ï¾¯¤·¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼£°Â¤Î¤¤¤¤³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤ï¤ê¤ÈÎò»Ë¤Î¤¢¤ë³¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³ë¾þÈ¬È¨µÜ¤Ï¸»ÍêÄ«¤È¤«ÆÁÀî²È¹¯¤¬¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ò°æ¤µ¤ó¡Ë
¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇËÜÈ¬È¨¤ÎÎò»Ë¤á¤°¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¿ô¡¹¤ÎÉð¾¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿³ë¾þÈ¬È¨µÜ
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤µ¤Þ¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö³ë¾þÈ¬È¨µÜ¡×¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Ë±§Â¿Å·¹Ä¤ÎÄ¼´ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¡¦ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤ò´«ÀÁ¤·¤¿¤ªµÜ¤À¡£¸Å¤¯¤«¤éÉð¿À¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸»ÍêÄ«¡¢ÂÀÅÄÆ»Þõ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤È¤¤¤Ã¤¿Éð¾¤¿¤Á¤Î¿ò·É¤ò½¸¤á¤¿¡£
³ë¾þÈ¬È¨µÜ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Î¤ªµÜ¤Î¤¢¤ë³¦·¨¤Ï¡¢¹âµé½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ°¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿¾¾¤ÎÌÚ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Å¡Âð¤Ê¤ó¤«¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿16Ëç¡Û¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ÏÈ´·²¡¢Îò»Ë¤¢¤ë»û¼ÒÊ©³Õ¡¢½Â¤¯¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤µÊÃãÅ¹¤â¤¢¤ë¡Ä»ÔÀî»Ô¡¦ËÜÈ¬È¨¤Ï¤³¤ó¤Ê³¹
Á°½Ð¤ÎÅÚÃ«ÉÔÆ°»º¡¢ÅÚÃ«ÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤¦¡£
¡Ö³ë¾þÈ¬È¨µÜ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÃÏ°è¤Ê¤ó¤À¤Í¡£µþÀ®È¬È¨±Ø¤ò»È¤¦¤ÈËÏÅÄ¡¢¹¾Åì¡¢³ë¾þ¤Ê¤ó¤«¤«¤é¤¹¤°¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Á¤é¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¼ç¤È¤«ÂçÅ¹¤Î¼ç¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼óÅÔ·÷¤«¤é¶á¤¯¡¢Îò»Ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ê³¹¡¢ËÜÅö¤ËËÜÈ¬È¨¤Ï¡É½»¤à¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÅÚÃ«¤µ¤ó¡Ë
¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¾¦¶È¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÈÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤¬¶¦Â¸¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯ËÜÈ¬È¨¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½»¤à¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈËÜÏ¢ºÜ¤Î²áµîµ»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡ÊËöÊÂ ½Ó»Ê ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë