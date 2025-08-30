¡ÈÀÅ¤«¤Ê»þ¸ÂÇúÃÆ¡É¡ÄÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡Ö¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡ËÈï³²¡×¤È¤Ï¡Ê1980Ç¯¡Á¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
¤«¤Ä¤Æ¡È´ñÀ×¤Î¹ÛÊª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÃÇÇ®À¡¦ËÉ²»À¡¦ÂÑ²ÐÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·úÃÛºàÎÁ¤ä¹©¶ÈÀ½ÉÊÅù¤ËÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿Á¡°Ý¤ÎµÛ°ú¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯Èï³²¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸½ºß¤â´ûÂ¸·úÊª¤«¤é¤Î½üµî¤äÈï³²¼ÔÊä½þ¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¡¡¿¹ ºÚºÎ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¯¤µ¤ì¤¿ÇÙ¤ÎÉ¸ËÜ
¤¤¤Ä¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤äÂ¿¤¯¤Î·úÀß¾ì½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ45Ç¯¡Ëº¢¤«¤é90Ç¯¡ÊÊ¿À®2Ç¯¡Ëº¢¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´Ö30Ëü¥È¥ó¤â¤Î¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¸¶ÎÁ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¡¢·úºà¤äÇÛÅÅÈ×¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¶Ø»ß¤Þ¤Ç¤Î²ÝÄø
1972Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ë¤ËWHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÎÈ¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¼¡¡¹¤È¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤òÁ´ÌÌ»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÀÐÌÊ´ÞÍÀ½ÉÊ¤Î´°Á´»ÈÍÑ¶Ø»ß¡ÊÍ±Í½´ü´Ö½ªÎ»¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¡ÊÊ¿À®24Ç¯¡Ë¤È¡¢¤ï¤º¤«½½¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±ó¤¤ÀÎ¤Î¾¼ÏÂ»þÂå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿À®¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´í¸±À¤ÎÇ§¼±¤Ï¡©ÃÙ¤ì¤¿ÂÐ±þ
1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë1·î¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬È¯¤¬¤óÀÊª¼Á¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌ»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ÎÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·úÀß¾Ê¡Ê¸½¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤¬¡Ö¸½¾õ¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÎÉÝ¤µ
¤·¤«¤·86Ç¯¤Î1·î¤Ë¡ØÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ï½ù¡¹¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÈÈ¯¤¬¤óÀÊª¼Á¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤À¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î3·î¤Ëµì²ÆìÄ£¼Ë¤ò²òÂÎ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È½üµîºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Î1987Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ62Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÌäÂê¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÇÑÀä¤òµá¤á¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬³Ø¹»¤ÎÊÉ¤Ø¤Î¿á¤¤Ä¤±¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ç½üµîºî¶È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍý²Ê¼Â¸³ÍÑ¤Î¡ØÀÐÌÊ¶âÌÖ¡Ù¡ÊÄÌ¾ï¤Î»È¤¤Êý¤ÇÈô»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Îô²½¤Ê¤É¤ÎÇËÂ»¤Ç¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÁ¡°Ý¤¬¶õµ¤Ãæ¤ËÈô»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Ê¤É¤â¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð»Ï¤á¤¿·ò¹¯Èï³²
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬¡ÈÀÅ¤«¤Ê»þ¸ÂÇúÃÆ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¡°Ý¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÇÙÀþ°Ý¾É¡Ê¤¸¤óÇÙ¡Ë¤ä°ÀÃæÈé¼ð¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤ÀøÉú´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇÃ»¤Ç10Ç¯¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç30¡Á40Ç¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ù¡¹¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ò°·¤¦¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤Ë·ò¹¯Èï³²¤¬½Ð»Ï¤á¡¢·úºàÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤äÃæÈé¼ð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¹©¾ì¤Î¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤ä½¾¶È°÷¤Î²ÈÂ²¤¬ÃæÈé¼ð¤òÈ¯¾É¡¦»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂ¤Á¥¹©¾ì¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷8¿Í¤¬¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÎÊ´¤¸¤ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¸¤óÇÙ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤òÁê¼ê¤É¤ê3²¯5000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤ä¥»¥á¥ó¥È¹©¾ì¤äµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡¢·úºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ½¾¶È°÷¤ä»àË´¼Ô¤Î°äÂ²¤¿¤Á¤¬¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤ä¤¸¤óÇÙ¤ò´µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îô°¤Êºî¶È´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇµÛ¤¤¤Ä¤Å¤±¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÎÊ´¿Ð¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Ç2¼¡Èï³²¤â
¤½¤Î¸å2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¹©¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤ÎºÊ¤â¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤Î¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ëÃæÈé¼ð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Îºî¶ÈÃå¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤òÀöÂõ¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤ËµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¡¢¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Éã¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¶¡¤¬40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃæÈé¼ð¤òÈ¯¾É¤·»àË´¡£¤³¤ì¤â²ÈÄíÆâ¤Î´ÖÀÜÇøÏª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÃÙ¤ì¤¿¡©
¼Â¤ÏµìÏ«Æ¯¾Ê¤Ï1976Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬Ï«Æ¯¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ä¹©¾ì¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤âµÚ¤Ö´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µìÏ«Æ¯¾Ê¤¬Æ±Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖÀÐÌÊÊ¶¤¸¤ó¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²Í½ËÉÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃ£¤Î»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç²ÈÂ²¤ä¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈ½ÌÀ¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë¡¢Åö»þ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯ÉûÂç¿Ã¡¦À¾ÇîµÁ»á¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡ÖÏ«Æ¯ºÒ³²¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¸«Êý¤Ç²ÈÂ²¤ä¼þÊÕ½»Ì±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·èÄêÅª¤Ê¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÆüËÜ¤Ç¤â1992Ç¯¡ÊÊ¿À®4Ç¯¡Ë¤Ë¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î¸¶Â§»ÈÍÑ¶Ø»ß¤òÄê¤á¤¿Ë¡°Æ¤¬µÄ°÷Î©Ë¡¤Ç¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡°Æ¤Ï1ÅÙ¤â¿³µÄ¤µ¤ì¤ºÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÇÑ°Æ¤Î±Æ¤Ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î¡ØÆüËÜÀÐÌÊ¶¨²ñ¡Ù¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ä³Æ¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶¨²ñ¤Î°Õ¸«½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀÐÌÊ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²¤òËÉ»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¾õ¶·
2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë¤ËºÇ¹âºÛ¤¬¹ñ¤È·úºà¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úºà¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬Çå½þ¤Ë±þ¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ç2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë8·î8Æü¤Ë·úºà¥á¡¼¥«¡¼12¼Ò¤¬¸µ·úÀßºî¶È°÷¤ä°äÂ²¤é115¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó12²¯5000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°Æü8·î7Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤Ç¤â·úºà¥á¡¼¥«¡¼7¼Ò¤¬¸¶¹ð400¿Í¤ËÌó52²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
