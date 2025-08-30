¡Ö¥µ¥Ç¥£¥º¥à¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡×¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦¡¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆóÌÌÀ¡É¡¡¡Ö¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÏÎÉ¤¯¡¢¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆþ¸ý¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç½÷À¤ò»É»¦¤·¤¿Ã«ËÜ¾»Ö¡Ê¤Þ¤µ¤·¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£ÆÃ°Û¤Ê»¦¿Í¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¡ÈÑÜÄ¢ÌÌ¤½¤¦¤ÊÊ¸»ú¡É¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍúÎò½ñ¡×
¡¡»ö·ï2Æü¸å¤Î8·î22ÆüÍ¼Êý¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½400¥¥íÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¤Î±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Âç¼êÂ»ÊÝ¤Ë¶Ð¤á¤ëÊÒ»³¤µ¤ó¤ò¿¦¾ì¶á¤¯¤«¤é50Ê¬°Ê¾å¤âÈø¹Ô¤·¤¿Ëö¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤ÈÃÏ¸µµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃ«ËÜ¤Ï3Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ËÜ¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç¸«¤«¤±¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿½÷À¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤³¤â¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¼°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¤·²á¤®¤ë¸À¤¤Ìõ¤ò¡×
¡¡¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢
¡È»×¹Í¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡É
¡¡¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤½¤Î´í×ü¤¬ÅªÃæ¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢·úÀß²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö»×¹Í¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤¹¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Í§¤À¤Á¤ÎÂåÍý¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¡É¤È¶ì¤·²á¤®¤ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍºáÈ½·è¤Ç´ØÀ¾¤òÎ¥¤ì¤¿Ã«ËÜ¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¡¢Åìµþ¤Ç¿·¤¿¤Ê¿¦¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆóÌÌÀ¤¬¡×
¡¡Ã«ËÜ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿·½É¶èÆâ¤Î±¿Á÷²ñ¼ÒÂåÉ½¤Ï¡¢
¡Ö3Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤Á¤«¤±¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÁ°¤Î¿¦¾ì¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¿À¸Í¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯»Å»ö¾å¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç300Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤¬ÊÛ¸î»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¤ÎÏÃ¤â¤¦¤½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²ÄÇ½¤Ê¤é¤ÐÃ«ËÜ¤ËÌÌ²ñ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÅÜ¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àè¤Îµ¼Ô¤¬°ú¤¼è¤ë¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ä¤¦¤½¤ò½Å¤Í¤ë¡£Ã«ËÜ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î½÷À¤òÈø¡Ê¤Ä¡Ë¤±²ó¤·¤¿µó¤²¶ç¡¢½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥µ¥Ç¥£¥º¥à¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤ÏÀÅª¤ËÅÝºø¤·¤Æ¤ª¤ê¡È¥µ¥Ç¥£¥º¥à¡É¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÂÐ¾Ý¤ËÄË¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤à»Ñ¤ËÀÅª¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¥µ¥Ç¥£¥º¥à¤Ï¡¢À¾×Æ°¤È¹¶·â¾×Æ°¤¬·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µá°¦¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ëµá°¦¤·À¬Éþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ°µ¡ÌÌ¤Ïº£¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤æ¤¬¤ó¤À»×¹Í¤ÈÓÏ¹¥¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¡£Êá¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹´í¸±À¤Ï¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã«ËÜ¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌî¤ËÊü¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î4Æü¹æ ·ÇºÜ