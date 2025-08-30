¡Ö¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¹¢¤ÎÄË¤ß¡É¤ÏÎ×¾²¤ÈÐªÎ¥¡×¡¡¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÊý¤¬¥¥Ä¤¤¤¯¤é¤¤¡×
¡¡µ¤¾ÝÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÍò±À¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·ÊÑ°Û³ô¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¡£¸½ºß¡¢¶å½£ÃÏÊý¤òÄÌ²áÃæ¤Î¡ÖÍò±À¡×¤Ïº£¸åËÌ¾å¤·¤Æ¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç´ØÅì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¡©¡¡¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÌô¤Ï¸ú¤¯¤Î¤«¡©¡¡´¶À÷Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤ÎÁ´¤Æ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ·ÐÍ³¤È¿äÂ¬¡×¡¡ËÜ½£¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2½µ´Ö¸å¤«¡¡¡ÖÃ¦¿å¾É¤ä±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹âÎð¼Ô¤â¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹Î®¹Ô¤Î·ÐÏ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¡¢¤Þ¤À¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ÷¤¨¡¢ÉÂÅï¤ò°ìÅï¤Þ¤ë¤´¤È¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»ÔÌ±¤Ø¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£´¶À÷¤·¤¿´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁ´¿È¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î½Å¾É¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥ë¥¿³ô¤Ê¤É¤Î¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢Î°µåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆ£ÅÄ¼¡Ïº°å»Õ¤Ï½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Ï´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Þ¤¿ÊÑ°Û³ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷ÎÏ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¼åÆÇ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò50¿Í°Ê¾å¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤«¤¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¡£¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤óÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¹¢¤ÎÄË¤ß¡É¤ÏÎ×¾²¤ÈÐªÎ¥¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¹¢¤ÎÄË¤ß¡É¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Î·Ð¸³¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥«¥ß¥½¥ê¤Î¿Ï¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¹¢¤ÎÄË¤ß¡É¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ×¾²¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Î¾É¾õ¤Ï·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¯´í¸±¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï100¡ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ£ÅÄ°å»Õ¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢8·î20Æü¤Ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ôºß½»¤Î30Âå¸åÈ¾¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢
¡Ö19Æü¸á¸å¤«¤é¤»¤¹þ¤à¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÄË¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤¼¤ò¤Ò¤¤¤¿»þ¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ëÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤ÏÇ®¤¬38.2ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÍâÄ«¡¢Ç®¤Ï37.2ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥í¥ÊÍÛÀ¡£¡È¹¢¤ÎÄË¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë·¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÊý¤¬¥¥Ä¤¤¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¥ª¥ß¥¯¥í¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤¿Åö»þ¡¢ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤«¤¼¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼´¶À÷¾É´ÉÍýÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ÎÌðÌîË®É×»á¤Ï¡¢
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤«¤¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤¢¤Îº¢¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¿¤¿¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤â¡¢³Î¤«¤Ë¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¾¯¤·Â¿¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ´¶À÷¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÊý¤¬¥¥Ä¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ß¥Õ¥ë¤ä¥ê¥ì¥ó¥¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÍÑ¤ÎÌô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤ÏÅö½é¡¢ÀìÍÑ¤ÎÌô¤¬¤Ê¤¯¡¢¥«¥í¥Ê¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÂÐ½è¤¹¤ëÂ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌô¤ò°û¤á¤Ð¡¢¿ôÆüÁá¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¡×
¡¡¤·¤«¤·º£¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¾É²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¥í¥Ó¥Ã¥É¤ä¥é¥²¥Ö¥ê¥ª¤Ê¤É¤Î¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºÞ¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤ò°û¤á¤Ð¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Î¾É¾õ¤ÇÂ¿¤¤¹¢¤Î±ê¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿ôÆüÁá¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¼¯»ùÅçÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÀîÂ¼±Ñ¼ù»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥¥í¥Ó¥Ã¥É¤Ï3³äÉéÃ´¤Î·×»»¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ÏÌó3Ëü±ß¡¢¥é¥²¥Ö¥ê¥ª¤ÏÌó2Ëü8000±ß¤Ç¡¢¹â³Û¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¾¥³¡¼¥Ð¤Ï»ýÉÂ¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÆâÉþ¤Ç¤¤ë¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï3³äÉéÃ´¤ÇÌó1Ëü5000±ß¤ÈÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼£ÎÅÌô¤Î½èÊý¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°åÎÅ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹ÅÄÍÎÇ·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö²¤½£°åÌôÉÊÄ£¡ÊEMA¡Ë¤Ï¥é¥²¥Ö¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼£ÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍÑÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤ÆÈÎÇä¾µÇ§¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò´«¹ð¡£EU¤Ç¤ÏÀµ¼°ÈÎÇä¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌô¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤»þ¤À¤±¡¢²òÇ®ºÞ¤Ê¤É¤òÉþÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆóÌÚË§¿Í»á¤ÎÏÃ¡£
¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØM3¡Ù¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¼£ÎÅÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦´µ¼Ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î15¡ó¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤À¤«¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¥³¥í¥Ê¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»¤«¤¼¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½èÊý¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¤É¤¦¤«¡£¿ôÇ¯Á°¤Î´¶À÷³ÈÂç´ü¡¢1²¯¿Í¶á¤¤¹ñÌ±¤¬ÀÜ¼ï¤·¤¿¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼RNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Öº£¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤Û¤Ü´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼RNA¤ÎÀß·×¿Þ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¤Ï·ÏÅý¤¬±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹³ÂÎ¤Î³ÍÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìµþ»õ²ÊÂç³Ø»ÔÀîÁí¹çÉÂ±¡¤Î»ûÅèµ£¶µ¼ø¡Ë
¡¡¸½ºß¤â¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÄê´üÀÜ¼ï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÏºòÇ¯10·î¤«¤éº£Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¼ÂºÝ¤ËÀÜ¼ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î3³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¼«¼£ÂÎ¤«¤éÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ëü5000±ß°Ê¾å¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤¿¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯½©¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÄê´üÀÜ¼ï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¡¢Âè°ì»°¶¦¡¢Meiji Seika¥Õ¥¡¥ë¥Þ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·×5¼ïÎà¤Ç¡¢
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤È¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿LP.8.1·¿¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£Âè°ì»°¶¦¤ÈMeiji Seika¥Õ¥¡¥ë¥Þ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏXEC·¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢»ûÅè»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤Î·¿¤â¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¼ã¤¤¿Í¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¥³¥í¥Ê¤Ç½Å¾É²½¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤ÏÄË¤ß¤ä¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¤ÎÉûÈ¿±þ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÉáÄÌ¤Î¤«¤¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÅÀ¡×¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤µ¤¨ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´¶À÷³ÈÂç¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤â¤¦¤í¤¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
