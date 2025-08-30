ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿ÍåºÎï¤Ç¤¹¤Í︎¡×
¡¡ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚº»Íå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉþ¤Î¿§¤â¥á¥í¥ó¤È°ì½ï¡¡´Ý¤¯¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥á¥í¥ó¤Î·Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤ÏÀ¶Á¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Îµ®½Å¤ÊµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÈþ¿ÍåºÎï¤Ç¤¹¤Í︎¡×¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öº´¡¹ÌÚº»Íå¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sasaki__sarah¡Ë
