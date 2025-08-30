『DOPE』“才木”高橋海人、“ジウ”井浦新へ怒り爆発 狂気の表情に反響「目バッキバキ」「闇落ち!?」（ネタバレあり）
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第9話が29日に放送され、才木（高橋）の“怒りの形相”が映し出されると、ネット上には「目バッキバキで見たことない表情」「怖いよぉ…」「才木くんの闇落ち!?」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】怒りの形相で銃を構える才木（高橋海人）
才木の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、遂にゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっていて、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。ジウの意図が分からない状況で才木は怒りを募らせていく。
そんな中、才木は再度接触してきた陣内（中村）から渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。サイコメトリーで才木は2か所の犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からないまま。
一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗（熊井啓太）は、その犯行現場に規則性があるのではと推理。異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが突然、特捜課オフィスに侵入者を知らせるアラートが鳴り響く…。
特捜課オフィスに侵入したのは異能力者ハンターの寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）。棗は2人に襲われ、帰らぬ人となってしまう。オフィスに戻った才木たち特捜課メンバーは、棗の変わり果てた姿に衝撃を受ける。
するとそこへ、特捜課元メンバーでジウの仲間になったルカ（久間田琳加）が姿を見せ、執拗に才木を挑発。さらにルカは才木に、ジウが語った不可解な言葉を伝える。これに怒りが頂点に達した才木は「ジウに伝えてくれ。俺がお前を…絶対に殺す」と鬼の形相でルカを睨みつけるのだった。
怒りと狂気が入り混じった才木の表情が映し出されると、ネット上には「目バッキバキで見たことない表情」「眼力が…すごい迫力」「怒りでいっぱいのあの表情怖い…怖いよぉ…」などの反響が続出。さらに「才木くんの闇落ち!?」「ダークサイドに行っちゃだめだよー！」といった投稿も寄せられていた。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
