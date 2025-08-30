オコエにたまげた10年前、カラーベクが語る日本野球の強み

2023年に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の際、日本国内で大きな話題となったのがチェコ代表だ。プロ野球のロッテはその後も、キャンプにコーチを招くなど交流を続けている。今年8月には、代表歴もあるマルティン・カラーベク外野手が来日。10日に始球式が予定されていたオリックス戦は雨天中止となったものの「THE ANSWER」のインタビューに応じ、両国の野球について語ってくれた。

カラーベクが初めて日本に来たのは10年前のこと。2015年に甲子園球場などで行われた「U-18ワールドカップ」に参加するチェコ代表の一員としてだった。日本とはファーストラウンドで対戦し、0-15で7回コールド負け。大会を通じても1勝7敗で、出場12チーム中最下位に終わった。その時、カラーベクには強烈に覚えている光景がある。

「日本代表には今、巨人にいるオコエ選手がいたんですけど、彼の練習がすごくて……。ファウルを打っただけでも、あんな遠くまで飛ばせるんだって本当に驚いたんです」

滞在中には甲子園でプロ野球の試合も見た。チェコには今もプロ野球がなく、人々が野球に心を奪われ、熱狂している光景が心に残った。この時の代表からはのちに、2023年のWBCで代表の中心となる選手が出る。大谷翔平投手から三振を奪ったオンジェイ・サトリア投手や、現在巨人でプレーするマレク・フルプ外野手だ。

カラーベクも2017年に米国への留学を経て、国内リーグの常勝球団ドラッツイ・ブルノでプレー。昨夏のプラハ・ベースボールウィークでは代表に選出され、多くの選手がプロ入りした大学日本代表とも戦った。その上で日本野球の強みを、こう見ている。

「アメリカとか中南米の野球は自分が中心というか、遠くまで飛ばせばいいとか、速い球を投げればいいとか、チームプレーに徹するわけではないところがあると思います。日本はサインが出たらヒットエンドランとか、まずそれをこなす。チームの意識が全然違いますよね。個人主義なのか、チームが一番なのかです」。さらに「日本とチェコの野球は近いと思っているんです。まずチームプレーというやり方が」と続ける。

フルプの巨人入りで変わる価値観「一番の衝撃だった」

チェコ代表は強くなる過程で、チームで勝つという日本野球のスタイルに近づいていった。そして今年はビッグニュースがあった。10年前のU-18代表でともに戦ったフルプが巨人と契約。7月には支配下に昇格し、1軍出場も果たしたのだ。カラーベクも「チェコ野球にとって一番の衝撃だったと思います。100パーセント」と驚きを隠さない。

チェコの選手が日本でプレーした例は、これまで独立リーグしかなかった。突然目の前に、自分たちの可能性を示されたようなものだ。現在28歳のカラーベクも「日本でプレーできればいいね」という思いはあるが「これからの選手には日本のNPBを目指してほしいですし、2030年と言わず近い将来、チェコ人がもっと日本でプレーできるようになればいいなと思います」とまず将来的な変化を期待する。

カラーベクは現在、化粧品メーカーで商品開発の仕事に従事している。プロや社会人野球がある日本と比べ、トップレベルの選手でも野球を続ける難しさは段違いだ。「私の夢はもう、野球をできる限り続けることなんです。いろんなスポーツが好きですが、野球はそのスポーツの中で一番美しいと思っています」。実は10代半ばまで、レスリングでも有望な選手だった。チェコ代表の可能性もあったという。

「レスリングも楽しかったんですが、チームスポーツという意味で野球のほうが面白かったんです。結局野球を選んで良かったと思っています」

チェコでは野球どころの東部ブルノで育った。野球を始めたのは、現在チェコ代表を率いるハジム監督が、小学校に勧誘に来たのがきっかけだ。その前にも、こんな原風景があったという。「母親が私をベビーカーに乗せて、野球場の周りを散歩したことがあったらしくて。その時にユニホームがかっこいいと思ったようなんですね。だから野球の誘いが来た時、お母さんがもうすぐにやらせるとなって」。チェコではまだまだ少数派のスポーツだが、すっかり魅了されている。

始球式のために訪れたZOZOマリンスタジアムで、また日本野球の環境に驚いた。そこで誓ったことがある。「チェコ代表としては1.5軍みたいな感じなので、確実に代表に選ばれるようになりたいと思っています」。チェコは来年3月のWBC出場が決まっている。今回の来日では、茶道具やラーメンどんぶりなど、日本ならではのものをかばんにパンパンに詰めて帰国したカラーベク。また来日のチャンスをつかむためにも、精進を続ける。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）