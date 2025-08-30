749日ぶり勝利で近づいた…投打二刀流の完全復活

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）の本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発し、5回1失点で実に749日ぶりとなる白星を挙げた。投打二刀流の完全復活に一歩近づいたといえるが、この挑戦を絶賛している大投手がいる。ドジャース一筋で通算221勝、今季も9勝2敗の成績を残す37歳のクレイトン・カーショー投手だ。

カーショーはドジャースの地元ラジオ局「KLAC」公式YouTubeチャンネルに出演。「誰かがピッチングとバッティングの両方をやるって聞いても、それを本当の意味で理解するのは、日々の姿を目にするまでは難しい」と二刀流の希少性に触れた。

これを成し遂げるために準備し続ける大谷に「目の当たりにすると、本当に驚異的だと思う。これは誰にでもできることじゃないよ」と敬意を表している。

さらに「もしかしたら、メジャーで投打両方ができる選手が何人かいるかもしれないけれど、彼のレベルでそれをやれる選手なんて、まったくいない。彼がそのレベルを維持し続けるには、途方もない準備と努力が必要だ」と、大谷が投打ともにリーグトップレベルの数字を残してきた事実を指摘。「彼は間違いなく異次元の才能を持っている。彼のような存在は他にいない」と賛辞を贈った。

「そういう姿を実際に間近で見られるのは本当に楽しいし、彼に対するリスペクトはとても大きい。もともと尊敬はしていたけど、両方の側面をこうして間近に見られることは、本当にアメージングだよ」。ドジャースでチームメートとなってから、さらに尊敬の念は深まっているようだ。

また、1人の投手として「彼のピッチングを見るのが好きなんだ」と口にする。「すごい球を投げるよね。楽しいよ、本当に。100マイル（約161キロ）も投げられるし、まるで17種類くらいの球種があるようにも思える。だから、彼の投球を見るのも本当に楽しいよ」。二つのことをしているのに、投手としての引き出しも多い大谷に脱帽だ。

大谷は27日（同28日）のレッズ戦、初回に2三振を奪う好発進。2回には1死二、三塁のピンチを背負ったが、連続三振を奪い無失点で切り抜けた。3回1死からマルテに浴びたソロが唯一の失点だった。被安打はわずか2本で、今季最多の9奪三振。エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりの白星だった。



（THE ANSWER編集部）