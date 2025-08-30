「もしジョーダンが現代のNBAでプレーしたら1試合平均何点？」…元同僚のHCが回答

8月28日（現地時間27日、日付は以下同）、ロサンゼルス・クリッパーズでHC（ヘッドコーチ）を務める。ティロン・ルーが、現地ポッドキャスト番組『Club Shay Shay』に出演。

番組では様々な話題のトークが展開されたが、その中で話された一つが注目を集めている。それは、「もしマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズ他）が現代のNBAでプレーしていたら1試合平均で何点とるか？」というもの。ルーはこの質問に2-3秒沈黙してから回答し、以下のように答えている。

「今？…45点だね」

番組ホストのシャノン・シャープがこの回答に笑いながら「正気か？45点？」と確認すると、次のように続けた。

「おかしいことかな？（今のNBAでは）誰にも触れられないんだよ？すぐファウルになる。そこに世界最高の選手がプレーするんだ。彼は過去に平均37点取ったことがあるだろう？じゃあ、そこに8点くらい足すさ」

ルーの言う通り、ジョーダンは1984年にNBAデビュー後、3年目の1986-87シーズンにはキャリア最高の平均37.1点をマークしている。その後、ワシントン・ウィザーズ時代を含む15年のキャリアのうち8シーズンで平均30得点以上を記録し、キャリアを通した平均得点も30.1得点となっている。

「昔はゾーンディフェンスがなかったし、当時はイリーガルディフェンス（マッチアップする相手から腕一本分以上のスペースを空けてディフェンスしてはならないというルール、2001年に廃止）があった。そういった違いはあっても、彼が平均45点を取るシーズンがあっても何も不思議じゃないよ。今は誰にもタッチできないし、フィジカルがほとんど失われている。彼の賢さを考えれば、バスケットボールIQだけで相手を出し抜けると思う」

ルーは現役時代、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）やシャキール・オニール（元レイカーズ他）とともに2度の優勝を経験し、その後ウィザーズ時代のジョーダンともチームメートとなった経験を持つ稀有な存在。さらにHCとしても、レブロン・ジェームズ（現レイカーズ）擁するクリーブランド・キャバリアーズでリーグ制覇を果たしている。長年NBAの世界で戦い続け、数多くの偉大な選手を間近で見てきた存在だけに、説得力のある回答となった。