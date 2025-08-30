°Ï¸ë¾´ý¡¦º¬·ú¡¡¼ýÏ¿Á°¤Î¡È¼ºÂÖ¡É¤ò¹ðÇò¡¡¥Õ¥¸¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×½é½Ð±é¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°Ï¸ë¾´ý¡×¤Îº¬·úÂÀ°ì¡Ê44¡Ë¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é½Ð±é¤Î¶ÛÄ¥¤«¤é¼ýÏ¿Á°¤ËÈÈ¤·¤¿¡È¼ºÂÖ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º¬·ú¡£¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¡¢MC¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤«¤é¡Ö¤µ¤¡¡¢º¬·ú¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº¬·ú¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡ÄÂ¿Ê¬¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡Ë»ß¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¡È¼ºÂÖ¡É¤òÁÇÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤¬¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢º¬·ú¤Ï¡Ö¤Ï¤¤!µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£