2026年5月22日(金)に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』！

公開に向けて、北海道日本ハムファイターズがエスコンフィールド HOKKAIDOにて、2025年8月29日(金)から《STAR WARS WEEK》を開催します。

イベント初日には、永尾柚乃さんが登場するファーストピッチセレモニーが実施されました！

エスコンフィールド HOKKAIDO イベント「《STAR WARS WEEK》ファーストピッチセレモニー」

開催期間：

Gameday: 2025年8月29日(金)〜31日(日)

Non-Gameday: 2025年9月1日(月)〜7日(日)

開催場所：エスコンフィールド HOKKAIDO

ファーストピッチ開催日：2025年8月29日(金)

登壇者：永尾柚乃

約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくることを記念し、エスコンフィールド HOKKAIDOが「スター・ウォーズ」一色に染まる特別な10日間《STAR WARS WEEK》を開催！。

「スター・ウォーズ」に登場するスター・デストロイヤーに似ているとファンの間で話題の球場では、大型ビジョンの映像が「スター・ウォーズ」仕様になる特別な演出が楽しめます。

さらに、球場内には「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」を記念して制作されたヨーダやダース・ベイダーの浮世絵アートや、R2-D2、グローグーなどおなじみのキャラクターの等身大スタチューを展示。

映像や音楽、限定フォトスポットなども設置され、銀河の世界観を存分に満喫できるイベントです。

グローグーと登場！ファーストピッチセレモニー

《STAR WARS WEEK》初日には、ファーストピッチセレモニーを実施！

マウンドには、シスの暗黒卿ダース・ベイダーや孤高の賞金稼ぎマンダロリアンなど、ルーカスフィルム公認のファンコスチューム団体から「スター・ウォーズ」のおなじみのキャラクターたちが大集結しました。

そんな中、パダワン風の衣装に身を包んだ永尾柚乃さんが、大事そうにグローグーを抱えて登場すると、会場から大歓声が沸き起こります。

多くの観客と「スター・ウォーズ」ファンが見守る中、ピッチャーマウンドに立った永尾さんは腕を大きく振りかぶり、一生懸命ボールを投げました。

会場からは大きな拍手が巻き起こり、熱狂の渦に包まれながらセレモニーは幕を閉じました。

新庄監督からサプライズプレゼント

ファーストピッチの後、永尾さんと「スター・ウォーズ」のキャラクターたちはメンバー表交換に参加。

そこへ新庄監督が登場し、自身が愛用する赤いリストバンドを永尾さんにプレゼントするサプライズも！

最後には、一緒に記念撮影を行いました。

永尾柚乃さん イベント後コメント

父親の影響で「スター・ウォーズ」が好きだという永尾柚乃さん。

ファーストピッチを終え、「すごくすごく本当に楽しかったし、すごく良い意味でドキドキしたしわくわくしたし、ウォー！っていう感じで投げたので、たの、どき、わく、スター・ウォーズっていう感じです！」と可愛らしい笑顔で感想を語りました。

新庄監督との対面については「すごい方なのでオーラがすごくて後ろからばーって後光が差していてまぶしかったです！」と、圧倒された様子でコメント。

また、「スター・ウォーズ」の好きな所について聞かれると、「『スター・ウォーズ/新たなる希望 (エピソード4) 』でレイア姫が『助けて、オビ=ワン・ケノービ』って話す所が本当に大好きで、これから色々と始まるんだろうっていう、サーガのたのわくドキを感じました」と熱い思いを明かしました。

2026年5月22日(金)に公開される『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』が、劇場で初めて見る「スター・ウォーズ」映画になるという永尾さん。

「『スター・ウォーズ』を映画館で見るのは初めてなので、めっちゃ×1 万回楽しみです！ グローグーが本当に大好きなので、グローグーとマンダロリアンのグッズをいっぱい集めて一緒に映画館で見たいなと思います」と、来年の公開を心待ちにしている様子でした。

最後に「信じられないくらい、夏休みの良い思い出になりました」と語り、7年ぶりに映画館に帰ってくる「スター・ウォーズ」を祝福するのにふさわしい一夜となりました。

映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』作品情報

タイトル：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

公開表記：2026年5月22日（金）日米同時公開

配給表記： ウォルト・ディズニー・ジャパン

クレジット：（C）2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還 (エピソード6) 』のダース・ベイダーの死から5年後の銀河が舞台。

孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と、強大なフォースを秘めた“グローグー”の冒険を描きます。

親子のような絆で結ばれる2人がスクリーンで一体どんな冒険を繰り広げるのか、全世界が公開を待ち望んでいます。

エスコンフィールド HOKKAIDOで開催された、《STAR WARS WEEK》ファーストピッチセレモニーの紹介でした。

