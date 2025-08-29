キス トリーツが10周年、ブランド初期のデザインを採用したTシャツコレクションを発売　限定メニューの提供も

「キス（Kith）」が手掛けるシリアルアイスクリームバー「キス トリーツ（Kith Treats）」が、ブランド10周年を記念したアパレルコレクションを8月30日に発売する。Kith Treats全店舗、公式オンラインストア、Kithアプリで取り扱う。また同コレクション発売にあわせて、8月30日から9月7日までの約1週間、Kith Treats全店舗で期間限定メニューを提供する。

同コレクションでは、10周年の節目を記念し、ブランド初期のデザインや印象的な瞬間を落とし込んだTシャツを製作。価格や詳細については非公開としている。

アイスクリームは通常メニューに代わり、過去10年間の人気メニューを再現した10種のフレーバーをラインナップ。バニラアイスにミニマシュマロやクッキー＆クリームをトッピングした「The Fiegster」や、バニラアイスにライスパフやアーモンドクッキー、冷凍ドラゴンフルーツなどをミックスし、レッドドラゴンフルーツチップ、クッキーエッグロール、ゴールドスプリンクルをトッピングした「The Dragon」などのほか、バニラをベースにダークチョコレートエスプレッソビーンズやライスパフを混ぜ込んだアイスに、エスプレッソパウダーとキャラメルドリズルをトッピングした日本限定メニュー「​​The Salted Coﬀee」を用意する。価格帯は1150〜1485円。