¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÂçÊÑ¤¤¤¤¡×¡Ä£³Ç¯Ï¢Â³¡Ö£²¥±¥¿¾¡Íø¡×µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤òÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ÇÀä»¿¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬£³£°Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£²£¹Æü¤Î¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Îµð¿Í¤¬£´¡½£³¤Ç¼ó°Ì¤Îºå¿À¤òÇË¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤ë£³£°ÆüÉÕ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤ÏÃßÀÑÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬Ãæ£±£³Æü¤Ç£¶²ó¤ò£±¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡££³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¶²ó£±»àËþÎÝ¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£ÂçÀª¤¬£¸²ó¤Ë¥½¥í£²Ï¢È¯¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£±£´Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ£³£µ¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£Æ±Î¨¤Î£³°Ì¤ËÊÂ¤Ö£Ä£å£Î£Á¡¢¹Åç¤È¤Îº¹¤ò£²¡¦£µ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¤·»³ºê¤ò¡Ö°Ë¿¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÂçÊÑ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅú¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£