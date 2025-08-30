Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó9·î¸Â¡Ê30ÆüÌë´Ö¡Ë 4Ëü4000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿813Ëç
¡¡30Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯9·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü9·î11Æü¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï7234Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¤¬4023Ëç¤È¡¢¥×¥Ã¥È¤Î3211Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü4000±ß¤Î813Ëç¡Ê77±ß°Â68±ß¡Ë¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü±ß¤Î375Ëç¡Ê48±ß¹â120±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡25¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡50000¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 171¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡48000¡¡
¡¡ 249¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 279¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡45625¡¡
¡¡ 277¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡47¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡15¡¡¡¡45250¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡16¡¡¡¡45125¡¡
¡¡ 404¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡45000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡33¡¡¡¡44875¡¡¡¡2745 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡ -33¡¡¡¡¡¡25¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡31¡¡¡¡44625¡¡
¡¡ 298¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡34¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡ -56¡¡¡¡¡¡38¡¡¡¡44375¡¡
¡¡ 114¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡45¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡62¡¡¡¡ -69¡¡¡¡¡¡56¡¡¡¡44125¡¡
¡¡ 813¡¡¡¡ -77¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡44000¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡70¡¡¡¡43875¡¡
¡¡¡¡86¡¡¡¡-124¡¡¡¡¡¡86¡¡¡¡43750¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡-145¡¡¡¡ 100¡¡¡¡43625¡¡
¡¡ 265¡¡¡¡-130¡¡¡¡ 120¡¡¡¡43500¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 145¡¡¡¡43375¡¡
¡¡ 272¡¡¡¡-170¡¡¡¡ 165¡¡¡¡43250¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡-205¡¡¡¡ 195¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 985 ¡¡¡¡+155¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡ 167¡¡¡¡-200¡¡¡¡ 225¡¡¡¡43000¡¡¡¡1050 ¡¡¡¡+310¡¡¡¡ 105¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡-240¡¡¡¡ 275¡¡¡¡42875¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡-240¡¡¡¡ 305¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 745 ¡¡¡¡+205¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡-290¡¡¡¡ 340¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 690 ¡¡¡¡+205¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡86¡¡¡¡-275¡¡¡¡ 395¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 800 ¡¡¡¡+310¡¡¡¡¡¡38¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 450¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 665 ¡¡¡¡+245¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡-390¡¡¡¡ 500¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 590 ¡¡¡¡+235¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡-440¡¡¡¡ 630¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 535 ¡¡¡¡+215¡¡¡¡ 289¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 365 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 445 ¡¡¡¡+205¡¡¡¡¡¡24¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡-200¡¡¡¡1210¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 340 ¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 120¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡+140¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1320¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡+105¡¡¡¡ 212¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 220 ¡¡¡¡+105¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡40¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 185 ¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ +83¡¡¡¡ 103¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 160 ¡¡¡¡ +77¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 135 ¡¡¡¡ +51¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 120 ¡¡¡¡ +48¡¡¡¡ 375¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39875¡¡¡¡ 100 ¡¡¡¡ +41¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39750¡¡¡¡ 100 ¡¡¡¡ +41¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39625¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
