「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）

東京に来ても勢いは止まらない！！広島が４月以来、今季２度目で同最長タイとなる５連勝。ＤｅＮＡと同率の３位タイに浮上した。不振に苦しんでいた坂倉将吾捕手（２７）が自身６４打席ぶりとなる先制適時二塁打。次打席でも適時打をマークして今季初の２打席連続適時打を放ち、長いトンネルを脱した。

二塁上で坂倉は両拳を突き上げて満面の笑みを浮かべた。連勝中で勢いづくチームの流れにようやく自らも乗れた。出場１６試合ぶりの打点は先制の適時二塁打。「急には（打撃は）良くならない」と表情を引き締めながらも「良いものがちょっとずつ続いている。これが長く続くようにもっと練習していきたい」と確かな手応えをにじませた。

０−０の二回２死一塁で現状を打破した。相手先発・高梨に２球連続カーブを投じられると、その２球目をコンタクト。「（高梨は）ベンチから見ていても真っすぐが良いように見えていたので、真っすぐ（狙い）でいきながら振れた」。反応で捉えた逆方向への飛球は左中間を破り、一走・末包が一気に本塁へ生還。これが６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の打点となった。

さらに２−０の四回１死三塁で右前への適時打。２打席連続適時打は今季自身初で復調を印象づけた。

８月はこの試合まで打率・１７１に低迷していた。４打数無安打だった２６日・巨人戦（マツダ）では体勢を完全に崩された遊飛に倒れるなど、苦悩ぶりが浮き彫りになっていた。

そんな時に手を差し伸べてくれたのが新井監督だった。坂倉の姿を見て「これはおかしい」と感じた指揮官は、翌２７日の試合前練習中に身ぶり手ぶりを交えた熱の入ったマンツーマン指導を敢行。「映像を見て、自分が思ったことをワンポイントだけ伝えた。それでパーンっと一発で良くなった」と坂倉の上昇を予感していた中、その言葉通りとなる復調の兆しとなった。

坂倉自身も「監督含めていろんな人から助言をもらっている。それが練習でできても、試合でできなかったら意味ないと思うので、恩返しの意味でも結果で示せればいいなと思う」と強い決意。主軸として結果が求められていることは自らが一番心得ている。

これでチームは４月１５日以来の５連勝。波に乗ってきたが坂倉は「去年もここまでは良かった。ここからが本当の勝負になってくると思う。自分も置いて行かれないように」と足元を見つめた。昨年９月の月間２０敗の大失速は誰もが胸に刻むところだ。雪辱を果たすべく、背番号３１の目はギラついている。