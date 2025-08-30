ÎëÌÚÊ¡¡ÈÎø°¦¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¡É¸ì¤ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤Þ¤¹¡¢¥Õ¥é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÎø°¦¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2 ¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡ÖÎø°¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë°ìÊý¡¢MC¤ÎÎëÌÚÊ¡¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤Þ¤¹¡¢¥Õ¥é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ÷´ß¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢Ê÷´ß¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡© ¤Õ¤È¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê±Ç²è¡Ë¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ò´Ñ¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢Ê¡¤¯¤ó¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2 ¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£
¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë°ìÊý¡¢MC¤ÎÎëÌÚÊ¡¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤Þ¤¹¡¢¥Õ¥é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ÷´ß¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢Ê÷´ß¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡© ¤Õ¤È¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê±Ç²è¡Ë¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ò´Ñ¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢Ê¡¤¯¤ó¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£