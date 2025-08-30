¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¨¥í¤¤¤Í¡×¡ÖËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¡×10Âå¤Ç¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¢ª¥¥ã¥Ð¾î¤ËÅ¾¿È¡¢ºÇ¹â·î¼ý¤ÏÌó350Ëü¡Ä¸µNo.1¥¥ã¥Ð¾î¤Î½÷À¡Ê28¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È·î1000Ëü¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡É»Å»ö½Ñ¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥ÉM¤Ê¿Í¤¬¡Ä¡×
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¡ÊËÜÌ¾¡§·¬¸¶(¤¯¤ï¤Ð¤é)çýË¨(¤Þ¤Û)¡Ë¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Èà½÷¤Ï¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤ä»õ²Ê½õ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆNo.1¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·è°Õ¤ä¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´7²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥·¥ó¥Ç¥£¤³¤È·¬¸¶çýË¨¤µ¤ó¡¡¼Ì¿¿¡á¿¼ÌîÌ¤µ¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆ´¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½÷»Ò¤Ë·ù¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÎÀÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢µ¿»÷¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥È¤ò¡Ä¡×²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»þÂå
¡½¡½¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î×µ¡±þÊÑ¤Ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤äÎò»Ë¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ãæ¹â¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»ä¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡1Ç¯¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ºµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¯¾ì½ê¤âÄ¾Á°¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÊÙ¶¯¤·¡¢±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤äÀèÇÚ¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë¥ë¡¼¥È¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤âÄ¾Á°¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÍñÁã¼ðáç¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×
¡½¡½³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¤¸¯¤¤¡¢±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤Ëµ¤¸¯¤¤¡¢ÀèÇÚ¥¬¥¤¥É¤Ëµ¤¸¯¤¤¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤ÎÎ¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢Ä´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÀèÇÚ¥¬¥¤¥É¤ÎÀåÂÇ¤Á¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ç¤â½÷¤ÎÀï¤¤¤¬¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÆ±´ü¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀèÇÚ¥¬¥¤¥É¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö·¬¸¶¤Î¤»¤¤¤ÇÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¡£²Ä°¦¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²ù¤·¤¯¤Æµã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤ÎÆ±´ü¤¬»ä¤Î²£¤ÇÓË°ö¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Àé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ±À¤Î¿ÆÍ§¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¤ÈÃÎ¼±¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»õ²Ê½õ¼ê¤È¤«¤±»ý¤Á¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ø
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»õ²Ê½õ¼ê¤ä¤´¹âÎð¼ÔÍÍ¤ÎÁ÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ºë¶Ì¤ÎÂçµÜ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¿Íµ¤¿¦¶È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤¬µ±¤¤¤¿»þÂå¡£
¡¡»ä¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ--ÉñÆ§²ñ¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿§Îø±Ä¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÊì¿Æ¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¡¢»õ²Ê½õ¼ê¤È¤«¤±»ý¤Á¤ÇÆ¯¤¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡Å·¿¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÅ¹¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ö»ä¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«¿®¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡Èµ²±ÎÏ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤È¡È»ëÌî¤Î¹¤µ¡É¤È¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ²áµî¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¤½Ä¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÂç±ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤³¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¤ªµÒÍÍ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä±ìÁð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤·¡¢²ñÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öº¤¤Ã¤¿¡ª¡×¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤¹¤°È¿±þ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤¬Íø¤¯¤Í¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬´î¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤ªÅ¹¤Ç»ä¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤È¤Î°ã¤¤¡×¡£Â¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É»þÂå¤Î·Ð¸³¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Ã¤Æ²¿¤«¥¨¥í¤¤¤Í¡×¤È¤«¡Ö±¿Å¾»Î¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¸»»áÌ¾¤âË¿´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÁÛ¤¤½ÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£
¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥ÉM¤Ê¿Í¤¬¡Ä¡×·î1000Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿»Å»ö½Ñ
¡½¡½¤ª¼ò¤Ï°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤Ï´èÄ¥¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ó¤¯¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡¢ËèÆüÅÇ¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°û¤ß¤¹¤®¤¬ã®¤Ã¤Æ¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÙ¨ÅíÁ£¤ò¼ð¤é¤·¤Æ¡¢40¡î¤Î¹âÇ®¤ò½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¡£ËèÆü¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É°û¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢²½¾Ñ¼¼¤ÇÁ´ÉôÅÇ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿°û¤ó¤Ç¡¢ÅÇ¤¤¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë°ìÀ¸Ê¬°û¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï°ìÀÚ¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µöÍÆÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ü¥È¥ë¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï²¿¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÄº¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤âËüÁ´¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»õ²Ê½õ¼ê¤ò¼¤á¤Æ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµëÎÁ¤Ï·î¤Ë100Ëü±ß°Ê¾åÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¥«·î¤Ç1000Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿»þ¤Î¤ªµëÎÁ¤Ï350Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡20ºÐ¤Ç¤ªÅ¹¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ïº¬¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤Ï¡ÈµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÇä¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ÆÄº¤¯¤«¡£Å°Äì¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÄº¤±¤ÐÄº¤¯¤Û¤É¡¢¡ÖËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡È¤¤¤¤»Ò¡É¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤À¤Ã¤Æ1¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡Ö¤ªÁ°¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÏÃæ¿È¤¬¥ÉM¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¶À¸«¤í¤è¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»ä¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤È¤Ï°ã¤¦¡È¥ÉS¥¥ã¥é¡É¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤¸¯¤¤¤Î¤Ç¤¤ë½÷²¦ÍÍ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÏÀÜÂÔÁê¼ê¤ä¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ÏËÜ»ØÌ¾¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÜÂÔÁê¼ê¤äÉô²¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë120¡ó³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¯¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¼¡²óÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï»ØÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Å¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éô²¼¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç»ØÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë